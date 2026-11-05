قافلة جديدة تعيد 209 أسر من مخيمات إدلب إلى مناطقها الأصلية

إدلب-سانا
انطلقت اليوم الخميس، قافلة عودة طوعية جديدة من مخيمات النزوح في شمال سوريا، تضم 209 أسر متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا، ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين وإنهاء ملف المخيمات.
وقامت المحافظة بتنظيم القافلة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة مزن، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب محمد باكير لـ سانا، أن الهلال الأحمر العربي السوري وزع على الأسر العائدة مواد إغاثية أساسية، فيما تقدم منظمة بنفسج سللاً غذائية.
تنظيم ومتابعة
وبيّن باكير أن دور مديرية الشؤون يشمل تنظيم القوافل وإعداد القوائم والاستبيانات ومتابعة الأسر واستقبالها في ساحة التجمع ومرافقتها إلى مناطق عودتها، مؤكداً استمرار التسجيل للقوافل الطوعية ما دامت هناك أسر ترغب في العودة للوصول إلى إنهاء ملف المخيمات.
وأوضح صافي محمد نصوح، أنه غادر كفرنبل عام 2019 إلى بلدة باريشا بريف إدلب الشمالي، وعودته اليوم مع عائلته لبلدته وأرضه بعد سبع سنوات من التهجير القسري بداية حياة جديدة.
وكانت قافلة عودة طوعية ضمت 229 أسرة انطلقت في تشرين الأول الماضي من إدلب باتجاه قراها وبلداتها الأصلية في سبع محافظات.