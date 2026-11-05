قافلة جديدة تعيد 209 أسر من مخيمات إدلب إلى مناطقها الأصلية

إدلب-سانا

انطلقت اليوم الخميس، قافلة عودة طوعية جديدة من مخيمات النزوح في ‏شمال سوريا، تضم 209 أسر متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في ‏محافظات إدلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا، ضمن الجهود الرامية إلى ‏تسهيل عودة النازحين وإنهاء ملف المخيمات.‏

وقامت المحافظة بتنظيم القافلة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية ‏والعمل في إدلب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة ‏مزن، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأوضح مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب ‏محمد باكير لـ سانا، أن الهلال الأحمر العربي السوري وزع على الأسر ‏العائدة مواد إغاثية أساسية، فيما تقدم منظمة بنفسج سللاً غذائية.‏

تنظيم ومتابعة

وبيّن باكير أن دور مديرية الشؤون يشمل تنظيم القوافل وإعداد القوائم ‏والاستبيانات ومتابعة الأسر واستقبالها في ساحة التجمع ومرافقتها إلى ‏مناطق عودتها، مؤكداً استمرار التسجيل للقوافل الطوعية ما دامت هناك أسر ‏ترغب في العودة للوصول إلى إنهاء ملف المخيمات.‏

وأوضح صافي محمد نصوح، أنه غادر كفرنبل عام 2019 إلى بلدة باريشا ‏بريف إدلب الشمالي، وعودته اليوم مع عائلته لبلدته وأرضه بعد سبع ‏سنوات من التهجير القسري بداية حياة جديدة.‏

وكانت قافلة عودة طوعية ضمت 229 أسرة انطلقت في تشرين الأول ‏الماضي من إدلب باتجاه قراها وبلداتها الأصلية في سبع محافظات.‏