أبوظبي-سانا
انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، بمشاركة رؤساء ومديري وكالات الأنباء العربية، لمناقشة أولويات العمل الإعلامي المشترك وسبل تطوير أداء الوكالات وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات محمد سعيد الشحي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الذي تستضيفه الهيئة في فندق كونراد أبراج الاتحاد، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه وكالات الأنباء العربية في نقل تحولات المنطقة وتجاربها التنموية إلى العالم، وتعزيز حضورها كمصادر موثوقة للمعرف، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأشار الشحي إلى أن طموح وكالات الأنباء العربية يتجاوز مواكبة التحولات الإعلامية إلى الإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام، من خلال توحيد الجهود والاستفادة من تنوع الخبرات والتجارب العربية، لافتاً إلى أن مكانة الوكالات لا تقاس بحجم ما تنشره، بل بقيمة ما تقدمه من معرفة ومستوى الثقة بمحتواها.
وشدد على أن التطورات المتسارعة في المنصات الرقمية والخوارزميات والذكاء الاصطناعي تزيد أهمية وكالات الأنباء الرسمية بوصفها مرجعاً موثوقاً يقدم المعلومات في سياقها الصحيح، مؤكداً أن المصداقية تمثل أساس المكانة والتأثير الإعلامي.
وأوضح الشحي، أن تقديم التحولات التي تشهدها المنطقة العربية وتجاربها التنموية يتطلب خطاباً إعلامياً يستند إلى الحقائق ويحترم وعي الجمهور ويعزز ثقته، مشيراً إلى أن الإعلام يشكل ركيزة في بناء الوعي وصون الهوية وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وتبحث الجمعية العمومية خلال اجتماعها مسودة خارطة طريق الاتحاد للفترة 2026-2030، ومقترحات تطوير موقعه الإلكتروني ومعهد التدريب، وبرامج التدريب المقررة لعام 2027، إضافة إلى مشروعات تطوير المعايير التحريرية والقضايا التنظيمية والمالية.