أبوظبي-سانا‏

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ 52 ‏للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، بمشاركة رؤساء ومديري وكالات ‏الأنباء العربية، لمناقشة أولويات العمل الإعلامي المشترك وسبل تطوير أداء الوكالات ‏وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.‏

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات محمد سعيد الشحي، في كلمة خلال ‏افتتاح الاجتماع الذي تستضيفه الهيئة في فندق كونراد أبراج الاتحاد، أهمية الدور ‏الاستراتيجي الذي تؤديه وكالات الأنباء العربية في نقل تحولات المنطقة وتجاربها ‏التنموية إلى العالم، وتعزيز حضورها كمصادر موثوقة للمعرف، وفقاً لوكالة الأنباء ‏الإماراتية “وام”.‏

وأشار الشحي إلى أن طموح وكالات الأنباء العربية يتجاوز مواكبة التحولات الإعلامية ‏إلى الإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام، من خلال توحيد الجهود والاستفادة من تنوع ‏الخبرات والتجارب العربية، لافتاً إلى أن مكانة الوكالات لا تقاس بحجم ما تنشره، بل ‏بقيمة ما تقدمه من معرفة ومستوى الثقة بمحتواها.‏

وشدد على أن التطورات المتسارعة في المنصات الرقمية والخوارزميات والذكاء ‏الاصطناعي تزيد أهمية وكالات الأنباء الرسمية بوصفها مرجعاً موثوقاً يقدم المعلومات ‏في سياقها الصحيح، مؤكداً أن المصداقية تمثل أساس المكانة والتأثير الإعلامي.‏

وأوضح الشحي، أن تقديم التحولات التي تشهدها المنطقة العربية وتجاربها التنموية ‏يتطلب خطاباً إعلامياً يستند إلى الحقائق ويحترم وعي الجمهور ويعزز ثقته، مشيراً إلى ‏أن الإعلام يشكل ركيزة في بناء الوعي وصون الهوية وتعزيز التفاهم بين الشعوب.‏

وتبحث الجمعية العمومية خلال اجتماعها مسودة خارطة طريق الاتحاد للفترة 2026-‌‏2030، ومقترحات تطوير موقعه الإلكتروني ومعهد التدريب، وبرامج التدريب المقررة ‏لعام 2027، إضافة إلى مشروعات تطوير المعايير التحريرية والقضايا التنظيمية ‏والمالية.‏