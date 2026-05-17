حملة ميدانية في طرطوس لمكافحة ظاهرة التسول وتعزيز الوعي المجتمعي

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، اليوم الأحد، حملة ميدانية لمكافحة ظاهرة التسول، وذلك بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في إطار جهود الحد من انتشار الظاهرة ومعالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية.

وتتضمن الحملة توزيع بروشورات توعوية تحت شعار “لا تعطوهم… أعطونا” في عدد من القطاعات الحيوية داخل المدينة، شملت شارع هنانو والثورة والكورنيش البحري وشارع العريض، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لملاحقة المتسولين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل جولي خوري في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة انطلقت بعد سلسلة لقاءات مع الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام في المحافظة، بهدف تنظيم العطاء وتوجيهه نحو معالجة جذور ظاهرة التسول، وليس مظاهرها فقط.

وأضافت: إن اختيار شعار الحملة يهدف إلى تشجيع المواطنين على توجيه مساعداتهم نحو مبادرات توفر فرص عمل بديلة للمتسولين.

وبيّنت خوري أن الحملة استهدفت حتى الآن عشر حالات تسول، حيث جرى تقديم وسائل عيش بسيطة لهم، منها: صبابات قهوة، سيارة سوزوكي لبيع الخضار، صاج مع جرة غاز، ماكينة خياطة ألبسة، وماكينة خياطة أحذية، بما يساعدهم على بدء عمل منتج ومستدام.

من جانبها، أشارت الدكتورة لين معلا من جمعية أبجد الخير إلى مشاركة الجمعية في الحملة بالتعاون مع المديرية وعدد من الجمعيات الأخرى، مؤكدة أن العمل جارٍ على إعادة الأطفال المتسولين إلى مدارسهم عبر توفير فرص عمل لذويهم.

بدوره، أوضح المهندس خضر عباس من جمعية “إنسانيون بلا حدود” أن الحملة شملت توزيع بروشورات ولافتات توعوية تتضمن أرقام هواتف لتقديم المساعدة، مؤكداً السعي إلى معالجة أسباب الظاهرة وإيجاد حلول مستدامة تحدّ من انتشارها.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، قد أعلنت نهاية نيسان الماضي عن خطة عمل مشتركة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة ظاهرة التسول، وتأمين الرعاية الصحية للأسر المحتاجة.