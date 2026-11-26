طوكيو-سانا
ارتفع مؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، بنسبة 1.6 بالمئة، متعافياً من الاقتراب من أدنى مستوياته منذ نيسان الماضي، وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة.
وذكرت رويترز أن نيكي سجل 57902.41 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3779.22 نقطة.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ قفز سهم كيوكسيا بنسبة 12.1 بالمئة، ومجموعة سوفت بنك بأكثر من 10 بالمئة، فيما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 6.3 بالمئة.
وشهد نيكي تقلبات هذا الأسبوع وسط اضطرابات في قيادة شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومخاوف من أن يؤدي فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.