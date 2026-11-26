طوكيو-سانا‏

ارتفع مؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، بنسبة 1.6 بالمئة، متعافياً من الاقتراب من أدنى مستوياته منذ نيسان الماضي، ‏وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة.‏

وذكرت رويترز أن نيكي سجل 57902.41 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 بالمئة إلى ‌‏3779.22 نقطة.‏

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ قفز سهم كيوكسيا بنسبة 12.1 بالمئة، ومجموعة سوفت بنك بأكثر من 10 ‏بالمئة، فيما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 6.3 بالمئة.‏

وشهد نيكي تقلبات هذا الأسبوع وسط اضطرابات في ⁠قيادة شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومخاوف من ‏أن يؤدي فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء تطوير البنية التحتية للذكاء ‏الاصطناعي.‏