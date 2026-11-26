بكين-سانا
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الحروب الجمركية والتجارية لا تخدم مصالح أي طرف، داعيةً إلى حل الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف بلاده ثابت وواضح بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقاً على تقارير عن استعداد واشنطن للإعلان عن فرض رسوم جمركية على بضائع صينية ومن دول أخرى.
وأشار قوه إلى أن ما يسمى “القدرة الإنتاجية المفرطة” فرضية زائفة، معرباً عن معارضة بلاده استخدامها ذريعة للتلاعب السياسي.
ودعا إلى تنفيذ التفاهمات المشتركة بين رئيسي البلدين، والحفاظ على زخم النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
واقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.