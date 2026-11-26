بكين-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الحروب الجمركية والتجارية لا تخدم مصالح أي طرف، داعيةً إلى حل ‏الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام والمنفعة ‏المتبادلة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف بلاده ثابت وواضح ‏بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقاً على تقارير عن استعداد واشنطن للإعلان عن فرض ‏رسوم جمركية على بضائع صينية ومن دول أخرى.‏

وأشار قوه إلى أن ما يسمى “القدرة الإنتاجية المفرطة” فرضية زائفة، معرباً عن معارضة بلاده استخدامها ذريعة للتلاعب ‏السياسي.‏

ودعا إلى تنفيذ التفاهمات المشتركة بين رئيسي البلدين، والحفاظ على زخم النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية ‏بينهما.‏

واقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، ‏بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في ‏الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.‏