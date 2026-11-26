شنغهاي-سانا
استقر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع، متأثراً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الإقبال على المخاطرة، رغم استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر عند 103.7، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 بالمئة إلى نحو 159.06 مقابل الدولار، واستقر اليورو عند 1.097 دولار.
وعزا محللون تحركات الأسواق إلى تراجع عوائد السندات وتقلبات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الشركاء التجاريين.