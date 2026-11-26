شنغهاي-سانا‏

استقر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع، متأثراً ‏بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الإقبال على المخاطرة، رغم استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية ‏الأمريكية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر عند ‌‏103.7، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 بالمئة إلى نحو 159.06 مقابل الدولار، واستقر اليورو عند 1.097 دولار.‏

وعزا محللون تحركات الأسواق إلى تراجع عوائد السندات وتقلبات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف ‏من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الشركاء التجاريين.‏