فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح

حماة-سانا‏

من خيام النزوح التي حملت حكايات الفقد والانتظار وحلم استعادة ‏البيوت والحياة، يستحضر الفيلم السينمائي “طريق العودة” جانباً ‏عميقاً من الذاكرة السورية المعاصرة خلال سنوات الثورة، من ‏خلال قصص إنسانية واقعية عاشها المهجرون بعيداً عن أماكنهم ‏وعائلاتهم.‏

حكايات المخيم على الشاشة

ويروي الفيلم، الذي عرضته مديرية الثقافة في حماة بالتعاون مع ‏نادي السينما في مؤسسة شؤون الشباب على مدرج المديرية اليوم ‏الأحد، تفاصيل الحياة المعيشة داخل مخيمات النزوح وما رافقها من ‏معاناة اجتماعية وإنسانية تركتها سنوات التهجير.‏

وأوضح نقيب الفنانين في حماة ورئيس دائرة المسارح بمديرية ‏الثقافة فؤاد كعيد لـ سانا أن الفيلم يتناول مرحلة تاريخية حساسة ‏تتصل بآثار النزوح والدمار الهائل الذي خلفه النظام البائد، مخاطباً ‏بموضوعيته مختلف فئات المجتمع التي تأثرت بهذه الظروف ‏القاسية.‏

شهادات إنسانية وألم الفقد

وفي سياق رصد آراء الحضور، أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة ‏درويش النعسان إلى أن الفيلم لخّص بكفاءة عالية معاناة الشعب ‏السوري على مدار خمسة عشر عاماً، مشكلاً حافزاً وجدانياً ‏لاستكمال طريق البناء المعرفي والوطني، بينما أعربت المهندسة ‏زهى نجار عن تأثرها البالغ بالمشاهد التي عكست واقع المعاناة، ‏لأن كل بيت سوري يختزن قصة معتقل أو شهيد أو مهجر، ‏مستحضرة بمرارة تفاصيل رحيل شقيقها داخل معتقل صيدنايا.‏

قضايا مجتمعية بمعالجة إنتاجية جديدة

وينتمي العمل الذي أخرجه فادي وفائي وكتب له السيناريو سليمان ‏عبدالعزيز إلى فئة الدراما الاجتماعية الواقعية، مسلطاً الضوء ‏على أزمات التفكك الأسري، والزواج المبكر، وتسرب التعليم، وعمالة ‏الأطفال، وفقدان المعيل تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المجهدة. ‏

ويعد الفيلم أولى الثمار التنفيذية للمشاريع السباعية التي أطلقتها ‏المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بعد إعادة ترتيب ‏هيكلها التنظيمي، إذ حُوّل من سباعية درامية إلى نسخة سينمائية ‏عُرضت سابقاً في دار الأوبرا بدمشق، لتواصل اليوم عرضها ‏والتعريف بقضاياها في المحافظات السورية.‏