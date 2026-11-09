فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح

حماة-سانا
من خيام النزوح التي حملت حكايات الفقد والانتظار وحلم استعادة البيوت والحياة، يستحضر الفيلم السينمائي “طريق العودة” جانباً عميقاً من الذاكرة السورية المعاصرة خلال سنوات الثورة، من خلال قصص إنسانية واقعية عاشها المهجرون بعيداً عن أماكنهم وعائلاتهم.
حكايات المخيم على الشاشة
ويروي الفيلم، الذي عرضته مديرية الثقافة في حماة بالتعاون مع نادي السينما في مؤسسة شؤون الشباب على مدرج المديرية اليوم الأحد، تفاصيل الحياة المعيشة داخل مخيمات النزوح وما رافقها من معاناة اجتماعية وإنسانية تركتها سنوات التهجير.
وأوضح نقيب الفنانين في حماة ورئيس دائرة المسارح بمديرية الثقافة فؤاد كعيد لـ سانا أن الفيلم يتناول مرحلة تاريخية حساسة تتصل بآثار النزوح والدمار الهائل الذي خلفه النظام البائد، مخاطباً بموضوعيته مختلف فئات المجتمع التي تأثرت بهذه الظروف القاسية.
شهادات إنسانية وألم الفقد
وفي سياق رصد آراء الحضور، أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة درويش النعسان إلى أن الفيلم لخّص بكفاءة عالية معاناة الشعب السوري على مدار خمسة عشر عاماً، مشكلاً حافزاً وجدانياً لاستكمال طريق البناء المعرفي والوطني، بينما أعربت المهندسة زهى نجار عن تأثرها البالغ بالمشاهد التي عكست واقع المعاناة، لأن كل بيت سوري يختزن قصة معتقل أو شهيد أو مهجر، مستحضرة بمرارة تفاصيل رحيل شقيقها داخل معتقل صيدنايا.
قضايا مجتمعية بمعالجة إنتاجية جديدة
وينتمي العمل الذي أخرجه فادي وفائي وكتب له السيناريو سليمان عبدالعزيز إلى فئة الدراما الاجتماعية الواقعية، مسلطاً الضوء على أزمات التفكك الأسري، والزواج المبكر، وتسرب التعليم، وعمالة الأطفال، وفقدان المعيل تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المجهدة.
ويعد الفيلم أولى الثمار التنفيذية للمشاريع السباعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بعد إعادة ترتيب هيكلها التنظيمي، إذ حُوّل من سباعية درامية إلى نسخة سينمائية عُرضت سابقاً في دار الأوبرا بدمشق، لتواصل اليوم عرضها والتعريف بقضاياها في المحافظات السورية.