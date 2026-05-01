وزارة الأوقاف تستعرض مشاريع التحول الرقمي في معرض “سيريا هايتك” بدمشق

دمشق-سانا

استعرضت وزارة الأوقاف مشاريعها في مجال التحول الرقمي خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، حيث قدّمت عبر جناحها مجموعة من الأنظمة والمنصات الرقمية التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشهد جناح الوزارة إقبالاً لافتاً من الزوار والمهتمين، حيث اطّلعوا على تفاصيل البرامج المنجزة وقيد الإنجاز من خلال عروض تفاعلية، مع إمكانية الوصول إلى المنصات الرقمية عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) .

أوضح رئيس دائرة التخطيط وإدارة المشاريع في وزارة الأوقاف جهاد شيخ زين، في تصريح لمراسل سانا، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

بدوره، بيّن رئيس شعبة الدراسات البرمجية في وزارة الأوقاف عبد الرزاق الكردي، أن المشاريع المنجزة شملت تطبيق “مسجدك” الذي يربط المستخدم بالمساجد وخدماتها، ومنصة “موقوتا” لمواقيت الصلاة، وتطبيق “مقرأة وحي” لحفظ القرآن الكريم، ومنصة “معهد ريادة” للتعليم الشرعي، و“بوابة الحج والعمرة” لتقديم خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين، إلى جانب عدد من الأنظمة الداعمة لعمل الوزارة المؤسسي.

ولفت الكردي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، ومنصة “منارة”، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة العملية التعليمية والإدارية في الثانويات الشرعية والديوان الإلكتروني، ومنصة إعادة إعمار المساجد بهدف دعم إدارة بيانات المساجد المتضررة وتنظيم التبرعات وتتبع احتياجات الإعمار ضمن إطار شفاف وموثوق.

وأكد الكردي أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه وزارة الأوقاف نحو بناء منظومة رقمية مؤسسية متكاملة، ترتكز على أتمتة الإجراءات وتكامل الأنظمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.

وتختتم اليوم فعاليات معرض “سيريا هايتك 12″، الذي حظي بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، موزعة على نحو 136 جناحاً.