واشنطن-سانا‏

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دعمه لجهود رئيس الوزراء العراقي ‏علي الزيدي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ومكافحة تهريب ‏النفط والفساد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال ترامب في تدوينة عبر حسابه في منصة سوشال تروث: إنه يدعم جهود الزيدي ‏لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء ‏الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة.

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وأضاف ترامب أن بلاده تؤيد مساعي رئيس الوزراء العراقي لبناء عراق موحد ومزدهر ‏وقوي، يمتلك قراره السياسي المستقل.‏

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتعزيز ‏الرقابة على قطاع النفط ومكافحة التهريب، إلى جانب مساعيها لترسيخ سلطة الدولة ‏وفرض سيادة القانون.‏

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجّه، يوم الثلاثاء الماضي، بتسلّم الحكومة ‏الاتحادية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان، وبإدارة وزارة النفط جميع الحقول ‏التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ‏ونينوى، والخاضعة أمنياً لسلطة الإقليم.‏

وأكد الزيدي، في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج ‏النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مشدداً على عدم السماح ‏بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ومواجهة ذلك بقوة القانون، في إطار جهود ‏تعزيز الأمن وتهيئة الظروف للبناء والتنمية.‏