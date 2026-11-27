واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دعمه لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ومكافحة تهريب النفط والفساد، وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال ترامب في تدوينة عبر حسابه في منصة سوشال تروث: إنه يدعم جهود الزيدي لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة.
وأضاف ترامب أن بلاده تؤيد مساعي رئيس الوزراء العراقي لبناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يمتلك قراره السياسي المستقل.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على قطاع النفط ومكافحة التهريب، إلى جانب مساعيها لترسيخ سلطة الدولة وفرض سيادة القانون.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجّه، يوم الثلاثاء الماضي، بتسلّم الحكومة الاتحادية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان، وبإدارة وزارة النفط جميع الحقول التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنياً لسلطة الإقليم.
وأكد الزيدي، في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مشدداً على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ومواجهة ذلك بقوة القانون، في إطار جهود تعزيز الأمن وتهيئة الظروف للبناء والتنمية.