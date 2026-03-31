الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التطورات والتصعيد العسكري بالمنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن رئيس الوزراء اليوناني أدان، خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الإمارات، الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ضد الإمارات ودول المنطقة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت الى أنّ الجانبين بحثا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ البالستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.