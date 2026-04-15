الجيش الأمريكي يفرض حصاراً شاملاً على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أنه تم “تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية بالكامل في غضون 36 ساعة من بدء الحصار”.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشر على منصة إكس اليوم الأربعاء: “تم فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية في إطار سعي القوات الأمريكية للحفاظ على تفوقها البحري في الشرق الأوسط”.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية أوقفت تماماً حركة التجارة الاقتصادية من وإلى إيران بحراً، لافتاً إلى أن نحو 90 بالمئة من اقتصاد إيران يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق تقدم، ليعلن ترامب الإثنين الماضي فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ليطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.