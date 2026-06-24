المنظمة البحرية الدولية: إجلاء البحارة العالقين جراء إغلاق مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع

لندن-سانا

أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز اليوم الأربعاء، أن عملية إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج العربي، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، قد تتطلب “بضعة أسابيع” قبل اكتمالها بشكل كامل.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أوضح دومينغيز أن “العملية التي أعلنت عنها المنظمة أمس الثلاثاء، والتي ستتيح لنحو 600 سفينة محاصرة منذ اندلاع الحرب مغادرة المنطقة، تحتاج إلى وقت إضافي لضمان تنفيذها بأمان وكفاءة”.

وأشار دومينغيز إلى أن “الجهود اللوجستية والتنسيقية الجارية مع الدول المعنية مستمرة، بهدف تأمين خروج البحارة تدريجياً وتخفيف المخاطر التي واجهتهم خلال الفترة الماضية”.

وبحسب شركة “كيبلر” لتتبع الملاحة البحرية، لا تزال 600 سفينة عالقة في الخليج العربي، من بينها نحو 250 ناقلة نفط، وتشير بيانات المنظمة البحرية الدولية إلى مقتل 11 بحاراً في منطقة الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، فيما يُقدّر عدد البحارة العالقين على متن السفن بنحو 20 ألف بحار.

ومنذ اندلاع الحرب، تعرض عدد من السفن لهجمات أدت إلى احتراق ناقلات نفط وسقوط ضحايا، بعد أن فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز.