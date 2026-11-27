عدن-سانا

وصلت 13 شاحنة إغاثية إلى محافظة عدن في اليمن، محمّلة بـ 4680 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أنه جرى استقبال الشاحنات وتفريغ حمولتها في مخازن المشروع بالمحافظة، حيث خضعت الشحنات للفحص والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.

وتندرج هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف تخفيف معاناة الأسر المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية.

وتأتي المساعدات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي، حيث يحتاج ملايين السكان إلى المساعدات الإنسانية، وسط استمرار النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة.