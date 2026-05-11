الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 61 سفينة وإيقاف حركة 4 أخرى منذ بدء الحصار على ‏إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تحويل مسار 61 سفينة تجارية، وإيقاف حركة 4 ‏سفن أخرى في إطار الحصار المفروض على إيران.‏

وقالت سنتكوم في بيان اليوم الإثنين: إن “الحصار البحري المفروض على إيران مستمر”، ‏مشيرةً إلى أن “أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار”.‏

وأشارت سنتكوم إلى أن مدمرات وسفناً أمريكية متواجدة في بحر العرب لتنفيذ المهمة.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‏طهران ودفعها للتفاوض.‏