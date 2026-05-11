الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 61 سفينة وإيقاف حركة 4 أخرى منذ بدء الحصار على ‏إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تحويل مسار 61 سفينة تجارية، وإيقاف حركة 4 سفن أخرى في إطار الحصار المفروض على إيران.
وقالت سنتكوم في بيان اليوم الإثنين: إن “الحصار البحري المفروض على إيران مستمر”، مشيرةً إلى أن “أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار”.
وأشارت سنتكوم إلى أن مدمرات وسفناً أمريكية متواجدة في بحر العرب لتنفيذ المهمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق طهران ودفعها للتفاوض.