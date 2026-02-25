الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن اتهامها باستئناف التجارب النووية

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة مجدداً، إلى التوقف عن اتهامها باستئناف التجارب النووية، والتوقف عن البحث عن ذرائع.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إن”ما تقوم به الولايات المتحدة من توجيه اتهامات ملفقة ضد دول أخرى، وتشويهها حتى تتنصل واشنطن من التزاماتها الدولية بشأن الحد من التسلح، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بمصداقيتها على نحو بالغ”.

ودعت المتحدثة واشنطن إلى الوفاء بالتزامها بتعليق التجارب النووية، والتوقف عن البحث عن ذرائع لاستئناف هذه التجارب.

وجددت الولايات المتحدة أول أمس الإثنين اتهامها للصين، بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية، وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون الأخيرة جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وفي العاشر من شباط الجاري، نفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات الولايات المتحدة لبكين بأنها أجرت تجارب نووية سرية، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها على الإطلاق، ومحض أكاذيب.

