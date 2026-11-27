نيودلهي-سانا‏

أنقذت الشرطة الهندية 164 مواطناً إندونيسياً وماليزياً، احتُجزوا بشكل غير قانوني، وأُجبروا على العمل ‏ضمن شبكة للاحتيال الإلكتروني في إحدى ضواحي العاصمة نيودلهي.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشرطة قولها في بيان: إنها أنقذت 92 إندونيسياً و72 ماليزياً، ‏موضحة أنهم استُدرجوا إلى الهند بوعود بالحصول على فرص عمل مربحة، قبل إجبارهم على المشاركة في ‏عمليات احتيال استهدفت أشخاصاً من خلال مخططات استثمارية وهمية.‏

وأضافت الشرطة أنها ضبطت أكثر من 350 هاتفاً محمولاً ونحو 170 جهاز حاسوب، إلى جانب 26 ‏حاسوباً محمولاً و174 جواز سفر، مشيرة إلى إلقاء القبض على مواطن ماليزي يجري التحقيق في دوره ‏وصلته بأفراد الشبكة.‏

وتشهد الهند تزايداً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام المدفوعات ‏الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية.‏