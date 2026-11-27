نيودلهي-سانا
أنقذت الشرطة الهندية 164 مواطناً إندونيسياً وماليزياً، احتُجزوا بشكل غير قانوني، وأُجبروا على العمل ضمن شبكة للاحتيال الإلكتروني في إحدى ضواحي العاصمة نيودلهي.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشرطة قولها في بيان: إنها أنقذت 92 إندونيسياً و72 ماليزياً، موضحة أنهم استُدرجوا إلى الهند بوعود بالحصول على فرص عمل مربحة، قبل إجبارهم على المشاركة في عمليات احتيال استهدفت أشخاصاً من خلال مخططات استثمارية وهمية.
وأضافت الشرطة أنها ضبطت أكثر من 350 هاتفاً محمولاً ونحو 170 جهاز حاسوب، إلى جانب 26 حاسوباً محمولاً و174 جواز سفر، مشيرة إلى إلقاء القبض على مواطن ماليزي يجري التحقيق في دوره وصلته بأفراد الشبكة.
وتشهد الهند تزايداً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية.