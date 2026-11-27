تسهيلات جديدة لقبول الطلاب الوافدين من الخارج في المدارس السورية تاريخ النشر: 2026/11/27 3:08 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 3:22 مساءً تسهيلات جديدة لقبول الطلاب الوافدين من الخارج في المدارس السورية.. تعرف إلى أبرز الإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم. شواغر وظيفية لصالح وزارة المالية في ثلاثة اختصاصات، متاحة للتقديم في جميع المحافظات صدور مفاضلة القبول في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري مطار المزة بدمشق يدخل مرحلة إعادة التأهيل الأولية الدفع الإلكتروني في سوريا يدخل مرحلة تنظيمية جديدة.. فما الذي يضيفه النظام المعتمد؟ أكثر من مليون جرعة.. حملة لتحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية برعاية وزارة الزراعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الطلاب الوافدين من الخارجالمدارس السوريةوزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار محليات وزير الطوارئ: “ردع العدوان” ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين محلياتالحسكةالمحافظات افتتاح مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بالحسكة دولي قطر تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مصفاة جازان بالسعودية