برازيليا-سانا
استبعدت البرازيل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من قائمة المدعوين إلى مراسم تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المقررة في الخامس من كانون الثاني المقبل، في خطوة تعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن مصدر في الحكومة البرازيلية قوله: إن القرار يأتي في ظل تدهور العلاقات بين برازيليا وبوينس آيرس، على خلفية مواقف ميلي الداعمة للمرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام لولا في تشرين الأول الماضي.
وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعدما شارك ميلي في تموز الماضي بفعالية لإطلاق ترشيح بولسونارو، ووجّه خلالها إهانات إلى لولا، ما دفع البرازيل إلى استدعاء سفيرها من الأرجنتين وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي.
وفي تطور متصل، أكد مصدر حكومي برازيلي أن سفير بلاده لدى الأرجنتين خوليو بيتيلّي لن يعود إلى ممارسة مهامه في بوينس آيرس.
ويأتي هذا التوتر على خلفية خلافات متراكمة بين البلدين، تفاقمت بعدما غادر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي الأرجنتينية، عقب صدور قرار قضائي برازيلي بمصادرة جواز سفره في إطار تحقيقات تستهدفه، ما دفع برازيليا إلى استدعاء الممثل الدبلوماسي الأرجنتيني لديها وطلب توضيحات بشأن ملابسات مغادرته.
ولم يكن ميلي ضمن القادة الذين هنؤوا لولا بفوزه الانتخابي، كما لم يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئة مماثلة، واصفاً الانتخابات بأنها “مريبة جداً”.