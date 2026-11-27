برازيليا-سانا‏

استبعدت البرازيل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من قائمة المدعوين إلى مراسم ‏تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المقررة في الخامس من كانون الثاني ‏المقبل، في خطوة تعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن مصدر في الحكومة البرازيلية قوله: إن ‏القرار يأتي في ظل تدهور العلاقات بين برازيليا وبوينس آيرس، على خلفية مواقف ‏ميلي الداعمة للمرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام ‏لولا في تشرين الأول الماضي.‏

وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعدما شارك ميلي في تموز الماضي بفعالية لإطلاق ‏ترشيح بولسونارو، ووجّه خلالها إهانات إلى لولا، ما دفع البرازيل إلى استدعاء سفيرها ‏من الأرجنتين وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي.‏

وفي تطور متصل، أكد مصدر حكومي برازيلي أن سفير بلاده لدى الأرجنتين خوليو ‏بيتيلّي لن يعود إلى ممارسة مهامه في بوينس آيرس.‏

ويأتي هذا التوتر على خلفية خلافات متراكمة بين البلدين، تفاقمت بعدما غادر ‏بولسونارو إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي الأرجنتينية، عقب صدور قرار قضائي ‏برازيلي بمصادرة جواز سفره في إطار تحقيقات تستهدفه، ما دفع برازيليا إلى استدعاء ‏الممثل الدبلوماسي الأرجنتيني لديها وطلب توضيحات بشأن ملابسات مغادرته.‏

ولم يكن ميلي ضمن القادة الذين هنؤوا لولا بفوزه الانتخابي، كما لم يصدر الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب تهنئة مماثلة، واصفاً الانتخابات بأنها “مريبة جداً”.‏