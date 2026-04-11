مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص ووقعت أضرار مادية واسعة في الممتلكات والبنى التحتية جراء غارات جوية شنّها الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مستهدفاً عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في بلدة ميفدون في الجنوب، وأدت إلى تدميره بالكامل، ومقتل ثلاثة أشخاص.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتي تول والنبطية في الجنوب، حيث دمر عدة مبانٍ سكنية، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة جبشيت طالت تجمع مولدات كهربائية، ما أدى إلى تدميرها واندلاع حرائق في المكان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدة الخيام، فيما أطلقت دبابة إسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه بلدة المنصوري جنوب مدينة صور، في حين تعرضت بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح لغارة جوية.

من جانب آخر أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني اليوم، مقتل عدد من أفرادها جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مساء أمس الجمعة مبنى سرايا النبطية الحكومية.

وتأتي هذه الغارات والاعتداءات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، والذي أدى إلى مقتل 1953 شخصاً وإصابة 6303 آخرين في آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.