الأردن يعترض أربعة صواريخ في أجواء البلاد

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت خلال الـ 24 ساعة الماضية أربعة صواريخ في أجواء البلاد.

وذكرت مديرية الإعلام العسكري في القيادة على موقعها الرسمي، أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الأربعة، وقام بتدميرها، كما تعاملت الوحدات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات دون وقوع إصابات، بينما حصلت بعض الأضرار المادية.

وجددت المديرية التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه.

وتشهد دول الخليج العربي والأردن اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.