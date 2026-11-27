الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول تاريخ النشر: 2026/11/27 2:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 3:27 مساءً الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول. في الذكرى الأولى للتحرير… وصفي المعصراني يغني للنصر والحرية من طرطوس اختتام معرض CargoSyr 2026 في دمشق بمشاركة 75 جهة وشركة محلية وعربية ودولية مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026 30 دار نشر سورية تشارك في الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب نحو 10 آلاف حاج سوري تتولى السورية للطيران نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار محليات وزير الطوارئ: “ردع العدوان” ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين محلياتالحسكةالمحافظات افتتاح مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بالحسكة دولي قطر تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مصفاة جازان بالسعودية