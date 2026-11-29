أبوجا-سانا

قتل 14 شخصاً وأصيب آخرون بجروح، وأحرقت عشرات المنازل والمتاجر والممتلكات، جراء هجوم شنه مسلحون على بلدة لوما سانكي في منطقة بورغو بولاية النيجر، وسط غرب نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن مفوض الإعلام والتوجيه في ولاية النيجر أوبيد نوح نانا قوله في بيان أمس السبت: “إن الهجوم أسفر في حصيلة أولية عن مقتل 11 رجلاً وثلاث نساء، إضافة إلى إحراق أكثر من 50 منزلاً ونحو 35 متجراً وأربع مركبات وخمس دراجات نارية ومحطة وقود”.

وأدان نانا بشدة الهجوم، واصفاً إياه بأنه “مأساوي وغير مقبول”، ومؤكداً أن حكومة الولاية تعمل على استعادة الأمن في المناطق المتضررة وتقديم الدعم للسكان المتضررين.

وأشار إلى انتشار فرق أمنية مشتركة تضم قوات عسكرية وعناصر من الشرطة ومتطوعين محليين في المنطقة، موضحاً أن سلاح الجو قدم دعماً للقوات البرية، ما أجبر المسلحين على الانسحاب، ومؤكداً استمرار العمليات الأمنية لحماية السكان ومنع تجدد الاعتداءات.

وأضاف المفوض، أن السلطات تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة منطقة بورغو المحلية على حصر الخسائر البشرية والمادية وتقييم الاحتياجات الإنسانية، داعياً السكان إلى التعاون مع القوات الأمنية وتقديم المعلومات الموثوقة، ومحذراً من نشر أخبار غير مؤكدة أو رسائل تحريضية من شأنها تأجيج التوترات العرقية والمجتمعية.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، قُتل 35 شخصاً على الأقل من إثنية الفولاني في هجمات انتقامية شنّتها ‏مجموعات محلية مسلّحة في وسط غرب نيجيريا، عقب هجوم مسلّح أودى ‏بحياة 11 شخصاً.

وتعاني ولاية النيجر الواقعة وسط نيجيريا منذ سنوات من تصاعد عنف ‏العصابات المسلحة التي تقوم بعمليات خطف وسرقة للمواشي، فضلاً عن شن ‏هجمات على البلدات والقرى لنهبها وقتل سكانها، بالتوازي مع تزايد نشاط ‏المجموعات المتمردة في المنطقة والتي تحاول استغلال النزاعات الإثنية لتجنيد ‏أفراد في صفوفها.‏