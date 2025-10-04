ترامب يدعو إسرائيل لوقف قصف غزة فوراً ويرحب باستعداد حماس لتحقيق السلام

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة فوراً، معرباً عن اعتقاده بأن حركة حماس مستعدة لتحقيق سلام دائم استناداً إلى البيان الذي أصدرته اليوم.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم: “استناداً إلى البيان الذي أصدرته حماس، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم، يجب على إسرائيل أن توقف فوراً قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة”.

وتابع ترامب: “الوضع الآن خطير للغاية للقيام بذلك، ونحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها، الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، مشيرة إلى استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.