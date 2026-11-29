ستوكهولم-سانا

أعلنت شركة “ساب” السويدية للصناعات الدفاعية، السبت، توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 450 مليون يورو، ما يعادل 492 مليون دولار، لتوريد رادارات من طراز “جيراف 1إكس”، في خطوة تعكس استمرار التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف، في ظل تصاعد الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان: “إن تسليم الرادارات سيبدأ خلال عام 2027″، موضحة أن النظام يتمتع بقدرات رصد ثلاثية الأبعاد، تتيح اكتشاف الطائرات والصواريخ والطائرات المسيّرة وتتبعها.

وأوضحت الشركة، أن “جيراف 1إكس” يعد راداراً متنقلاً مخصصاً للمراقبة الجوية، ويوفر قدرات على كشف الأهداف الجوية وتعقبها، بما يعزز إمكانات الإنذار المبكر ومراقبة المجال الجوي.

وتندرج الصفقة ضمن توسع شركة “ساب” في سوق الصناعات الدفاعية الأوروبية، مستفيدةً من ارتفاع الطلب على الأنظمة العسكرية، إذ سجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 1.95 مليار كرونة سويدية في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بـ1.37 مليار كرونة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الشركة وقّعت في حزيران الماضي عقداً لتزويد أوكرانيا بـ16 مقاتلة من طراز “غريبن إي”، بقيمة تقارب 24.6 مليار كرونة سويدية، على أن يبدأ تسليمها خلال عامي 2029 و2030.

وفي 28 أيار الماضي، أعلنت السويد عزمها تزويد أوكرانيا بـ36 مقاتلة من طراز “غريبن”، بينها 20 طائرة حديثة من طراز “غريبن إي/إف” بتمويل أوروبي، و16 طائرة من طراز “غريبن سي/دي”، لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

وتعد السويد من أبرز الداعمين العسكريين لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وعسكرية واسعة لكييف إذ كان أقر قرضاً لأوكرانيا بقيمة تناهز 90 مليار يورو، يتم صرفه على أقساط في عامي 2026 و2027 وسيتم استخدام 60 ملياراً منه لتوريد الأسلحة.