الهند تعلن مقتل 3 بحّارة جراء هجوم أمريكي على سفينة قبالة عُمان

6a2a5df14236043a693142cd الهند تعلن مقتل 3 بحّارة جراء هجوم أمريكي على سفينة قبالة عُمان

نيودلهي-سانا

أعلن وزير النقل البحري الهندي سارباناندا سونوال اليوم الخميس، مقتل البحّارة الهنود الثلاثة الذين فُقدوا أمس جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سونوال قوله في بيان: “من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأساوي الذي وقع على متن السفينة إم تي سيتيبيلو التي ترفع علم بالاو”، مضيفاً: “تم التأكد من مقتل ثلاثة بحّارة هنود، تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها”.

وكانت وزارة الخارجية الهندية استدعت أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيسون ‏ميكس، للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف سفينة كان على ‏متنها طاقم هندي مؤلف من 24 فرداً.

ويوم الإثنين الماضي تعرضت ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم، وأُنقذ طاقمها الهندي المكون بالتعاون مع السلطات ‏العمانية.‏

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