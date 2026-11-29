نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على أن الفلسطينيين يستحقون الكرامة والعدالة والحرية.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم: “إن التضامن الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على الشهادة على معاناة الفلسطينيين، بل يجب أن يترجم إلى خطوات عملية لإنهائها ووضع حد للاحتلال غير الشرعي”.

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لمنع تفاقم العنف والدمار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي، مطالباً بوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم والإخلاء والاستيلاء على الأراضي، والتصدي لمخاطر الضم المتزايدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وجدد الأمين العام تمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وفق حدود ما قبل الرابع من حزيران عام ‌‏1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة، بما يضمن أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية جزءاً لا ‏يتجزأ من الدولة الفلسطينية.‏

وأكد غوتيريش ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني استقلاله الوطني الكامل وسيادته، وأن يعيش أطفاله في أمان ويتعلموا دون خوف، وألا تتعرض عائلاته للتهجير، بما يكفل العيش في ظل السلام والعدل والأمن والكرامة.

وفي 25 تشرين الثاني الجاري، أكد غوتيريش في رسالة ألقتها نيابة عنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال ‏اجتماع خاص عقد في نيويورك بالمناسبة ذاتها، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واتخاذ خطوات عملية لمنع ضم الأراضي الفلسطينية ووقف التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل القابل للتحقق لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

يُشار إلى أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة أممية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 لإحيائها سنوياً في 29 تشرين الثاني، ويهدف إلى حشد الدعم لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين.