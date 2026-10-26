الأمن العام الأردني يلقي القبض على منفذي الهجوم المسلح في الكرك

عمّان-سانا
أعلن الأمن العام الأردني اليوم الإثنين إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين في محافظة الكرك جنوب الأردن، وإصابتهم جميعاً، إثر عملية أمنية مشتركة نفذتها فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الأمن العام قوله: إن عملية القبض جاءت عقب اشتباك مسلح مع الإرهابيين، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.
وكانت محافظة الكرك شهدت، يوم الجمعة الماضي، هجوماً مسلحاً استهدف مشيعين خلال مراسم جنازة في كنيسة الروم الأرثوذكس بقرية حمود، حيث أطلق ثلاثة مسلحين النار داخل الكنيسة وفي محيطها، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.