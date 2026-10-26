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الأمن العام الأردني يلقي القبض على منفذي الهجوم المسلح في الكرك

20261025071319reup 2026 10 25t071115z 547893436 rc26aoa70d2q rtrmadp 3 jordan church.h 1 730x438 1 الأمن العام الأردني يلقي القبض على منفذي الهجوم المسلح في الكرك
الأمن العام الأردني يلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة‏ منفذي‏ ‏الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين في محافظة الكرك جنوب الأردن-موقع القدس العربي

عمّان-سانا‏

أعلن الأمن العام الأردني اليوم الإثنين إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة‏ منفذي‏ ‏الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين في محافظة الكرك جنوب الأردن، ‏وإصابتهم جميعاً، إثر عملية أمنية مشتركة نفذتها فرق التحقيق والمداهمة ‏المتخصصة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الأمن العام قوله: إن عملية القبض ‏جاءت عقب اشتباك مسلح مع الإرهابيين، دون وقوع إصابات في صفوف ‏القوة الأمنية.‏

وكانت محافظة الكرك شهدت‏، يوم الجمعة الماضي، هجوماً مسلحاً ‏استهدف مشيعين خلال مراسم جنازة في كنيسة الروم الأرثوذكس بقرية ‏حمود، حيث أطلق ثلاثة مسلحين النار داخل الكنيسة وفي محيطها، ما ‏أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.‏

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