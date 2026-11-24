الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن اليوم الثلاثاء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، مؤكدين تضامنهما مع المملكة ودعمهما الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس: إن هذا الاعتداء يمثل جريمة شنيعة وتهديداً لأمن المنطقة بأسرها، ويكشف خطورة النهج العدواني لميليشيا الحوثي واستهانتها بأرواح الأبرياء، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لمحاسبتها.



وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب السعودية، ودعمها جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداء، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وخرق للقانون الدولي.



وأكدت الوزارة في بيان نشر عبر منصة «إكس» رفض الأردن القاطع للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مشددة على تضامن المملكة الكامل معها ودعمها جميع التدابير المتخذة لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي في 19 الشهر الجاري واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.