كينشاسا-سانا
سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 12021 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، أسفرت عن وفاة 5904 أشخاص، وفقاً لبيانات حكومية نقلتها وكالة “رويترز”.
وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً تفشي المرض في 15 أيار 2026، بعد اكتشافه في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، قبل أن يمتد لاحقاً إلى ثماني مقاطعات من أصل 26.
وأشارت بيانات حديثة صادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن 15 بالمئة فقط من الإصابات الجديدة تعود إلى مخالطين معروفين لدى السلطات الصحية، ما يشير إلى وجود عدد كبير من سلاسل انتقال العدوى التي لم تُحدد بعد.
ويُعد التفشي الحالي، الناجم عن سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، أسوأ تفشٍ للمرض في تاريخ البلاد، وثاني أكبر تفشٍ على مستوى العالم، بعد تفشي غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص، ووفاة ما يزيد على 11 ألفاً.
تحديات تواجه جهود الاحتواء
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذّر يوم الأحد الماضي من تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة في شرق الكونغو وانعكاساتها على الاستجابة لتفشي إيبولا، مشيراً إلى أن الاشتباكات قرب أحد المستشفيات في إقليم إيتوري أجبرت العاملين الصحيين وشركاء الاستجابة على الاحتماء داخل جناح الولادة لأكثر من 24 ساعة.
وأوضح غيبريسوس أن تصاعد الهجمات في شرق البلاد منذ أواخر تشرين الأول يعرقل جهود مكافحة الوباء، ويعرّض المرضى وعائلاتهم والعاملين الصحيين للخطر، داعياً إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها وتأمين ممر آمن لإجلاء الفرق المحاصرة.