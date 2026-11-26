‏ ‏كينشاسا-سانا‏

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سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 12021 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، أسفرت ‏عن وفاة 5904 أشخاص، وفقاً لبيانات حكومية نقلتها وكالة “رويترز”.‏

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وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً تفشي المرض في 15 أيار 2026، بعد ‏اكتشافه في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، قبل أن يمتد لاحقاً إلى ثماني مقاطعات ‏من أصل 26.‏

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وأشارت بيانات حديثة صادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى ‏أن 15 بالمئة فقط من الإصابات الجديدة تعود إلى مخالطين معروفين لدى السلطات ‏الصحية، ما يشير إلى وجود عدد كبير من سلاسل انتقال العدوى التي لم تُحدد بعد.‏

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ويُعد التفشي الحالي، الناجم عن سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، أسوأ تفشٍ ‏للمرض في تاريخ البلاد، وثاني أكبر تفشٍ على مستوى العالم، بعد تفشي غرب أفريقيا ‏بين عامي 2014 و2016، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص، ووفاة ‏ما يزيد على 11 ألفاً.‏

تحديات تواجه جهود الاحتواء

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذّر يوم ‏الأحد الماضي من تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة في ‏شرق الكونغو وانعكاساتها على الاستجابة لتفشي إيبولا، مشيراً إلى أن الاشتباكات قرب ‏أحد المستشفيات في إقليم إيتوري أجبرت العاملين الصحيين وشركاء الاستجابة على ‏الاحتماء داخل جناح الولادة لأكثر من 24 ساعة.‏

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وأوضح غيبريسوس أن تصاعد الهجمات في شرق البلاد منذ أواخر تشرين الأول ‏يعرقل جهود مكافحة الوباء، ويعرّض المرضى وعائلاتهم والعاملين الصحيين للخطر، ‏داعياً إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها وتأمين ممر آمن لإجلاء الفرق ‏المحاصرة.‏