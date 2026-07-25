زيلينسكي: نمضي قدماً بإنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة، سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنتاج هذه الطائرات اعتماداً على تكنولوجيا أوكرانية متطورة.

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة: إن “أوكرانيا ترغب في المضي قدماً وبسرعة لتنفيذ الاتفاق المبدئي بشأن الطائرات المسيرة، والذي تم التوصل إليه مع واشنطن”.

وأضاف: أن تكنولوجيا المسيرات تشهد تطوراً مستمراً، حيث أصبحت الطائرات الأوكرانية قادرة على التحليق لمسافات تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر مع العمل على زيادة مداها.

وكان مصدر أمريكي أشار في وقت سابق إلى أن تفاصيل الاتفاق النهائي بين البلدين، لا تزال قيد الصياغة والإعداد قبيل المحادثات المرتقبة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.