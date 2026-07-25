زيلينسكي: نمضي قدماً بإنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة

photo 2026 07 25 07 51 35 زيلينسكي: نمضي قدماً بإنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة، سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنتاج هذه الطائرات اعتماداً على تكنولوجيا أوكرانية متطورة.

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة: إن “أوكرانيا ترغب في المضي قدماً وبسرعة لتنفيذ الاتفاق المبدئي بشأن الطائرات المسيرة، والذي تم التوصل إليه مع واشنطن”.

photo 2026 07 25 07 51 29 2 زيلينسكي: نمضي قدماً بإنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة

وأضاف: أن تكنولوجيا المسيرات تشهد تطوراً مستمراً، حيث أصبحت الطائرات الأوكرانية قادرة على التحليق لمسافات تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر مع العمل على زيادة مداها.

وكان مصدر أمريكي أشار في وقت سابق إلى أن تفاصيل الاتفاق النهائي بين البلدين، لا تزال قيد الصياغة والإعداد قبيل المحادثات المرتقبة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.

ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار إلى 2988 قتيلاً
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات إيرانية
الولايات المتحدة تسلم جيش النيجر معدات عسكرية في إطار استئناف التعاون
سلسلة انفجارات تهزّ طهران ومحيطها في اليوم السادس من الحرب
الإمارات تجدد رفضها القاطع لأي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقلالية قرارها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك