البيرو وفنزويلا تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

Screenshot 2026 07 25 124100 البيرو وفنزويلا تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

ليما-كراكاس-سانا‏

أعلنت البيرو وفنزويلا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ‏بعد نحو عامين من قطعها على خلفية الانتخابات الرئاسية ‏الفنزويلية عام 2024‌‎.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي خارجية البلدين، نقلته وكالة ‏فرانس برس اليوم السبت: “يسر حكومة جمهورية البيرو ‏وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية أن تعلنا أنهما قررتا بدء ‏عملية تدريجية لاستئناف العلاقات الثنائية‎.”‎

وكانت فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع البيرو عقب ‏اعتراف ليما بمرشح المعارضة الفنزويلية فائزاً في الانتخابات ‏الرئاسية لعام 2024، في حين شهدت العلاقات بين البلدين ‏تطورات لاحقة بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس ‏مادورو في كانون الثاني الماضي، ما مهد لاستئناف الاتصالات ‏بين الجانبين‎.‎

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