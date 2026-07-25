البيرو وفنزويلا تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

ليما-كراكاس-سانا
أعلنت البيرو وفنزويلا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد نحو عامين من قطعها على خلفية الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عام 2024.
وجاء في بيان مشترك لوزارتي خارجية البلدين، نقلته وكالة فرانس برس اليوم السبت: “يسر حكومة جمهورية البيرو وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية أن تعلنا أنهما قررتا بدء عملية تدريجية لاستئناف العلاقات الثنائية.”
وكانت فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع البيرو عقب اعتراف ليما بمرشح المعارضة الفنزويلية فائزاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في حين شهدت العلاقات بين البلدين تطورات لاحقة بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي، ما مهد لاستئناف الاتصالات بين الجانبين.