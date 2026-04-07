مباحثات سورية أردنية لمعالجة أوضاع العمال السوريين وإطلاق برنامج للتدريب المهني

عمان-سانا

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا فواز الأحمد، مع رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة في عمّان اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز برامج الإدماج للعمال السوريين المقيمين في الأردن، ومعالجة التحديات التي تواجههم في سوق العمل.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آليات تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة قضايا العمال السوريين، ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول الموقّع بين الجانبين في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي، المتعلق بهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق النقابي المشترك لمواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.

واتفق الجانبان على إطلاق برنامج للتدريب المهني، يهدف رفع كفاءة العمال، وتطوير مهاراتهم، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقوقهم.

وتندرج هذه المباحثات ضمن الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لتعزيز التعاون مع الاتحادات النقابية العربية، ومتابعة أوضاع العمال السوريين في دول الجوار، ولا سيما في الأردن الذي يستضيف شريحة واسعة من العمالة السورية في قطاعات متعددة.