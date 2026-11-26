طوكيو-سانا‏

قال خفر السواحل الياباني اليوم الخميس: إنه وجّه تحذيرات متكررة إلى سفينتين ‏صينيتين لمغادرة المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر متنازع عليها، بعدما اقتربتا من ‏قارب صيد ياباني.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل قوله في بيان: إن “السفينتين الصينيتين ‏دخلتا المنطقة عند الساعة 7:42 صباحاً بالتوقيت المحلي”، مضيفاً: إن “مثل هذه ‏الأنشطة التي تقوم بها سفن خفر السواحل الصينية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.‏

وأشار إلى أن سفن الدورية اليابانية وجّهت مطالبات متكررة إلى السفينتين لمغادرة ‏المياه الإقليمية اليابانية.‏

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ووقع الحادث قرب جزر غير مأهولة تُعرف في اليابان باسم “سينكاكو”، وفي الصين ‏باسم “دياويو”، وتقع بين تايوان وأوكيناوا، وتشكل محور توتر بين البلدين منذ عقود.‏

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وأشار خفر السواحل الياباني إلى أن هذه هي المرة الخامسة خلال العام الجاري التي ‏تقترب فيها سفينة صينية من قارب صيد ياباني في المنطقة.‏

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وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توتراً منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي ‏تاكايتشي، في تشرين الثاني 2025، إلى احتمال تدخل بلادها عسكرياً في حال شنّت ‏الصين هجوماً على تايوان.‏

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وردّت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، بفرض قيود تجارية، وتحذير ‏مواطنيها من السفر إلى اليابان.‏

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