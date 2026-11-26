طوكيو-سانا
قال خفر السواحل الياباني اليوم الخميس: إنه وجّه تحذيرات متكررة إلى سفينتين صينيتين لمغادرة المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر متنازع عليها، بعدما اقتربتا من قارب صيد ياباني.
ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل قوله في بيان: إن “السفينتين الصينيتين دخلتا المنطقة عند الساعة 7:42 صباحاً بالتوقيت المحلي”، مضيفاً: إن “مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها سفن خفر السواحل الصينية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن سفن الدورية اليابانية وجّهت مطالبات متكررة إلى السفينتين لمغادرة المياه الإقليمية اليابانية.
ووقع الحادث قرب جزر غير مأهولة تُعرف في اليابان باسم “سينكاكو”، وفي الصين باسم “دياويو”، وتقع بين تايوان وأوكيناوا، وتشكل محور توتر بين البلدين منذ عقود.
وأشار خفر السواحل الياباني إلى أن هذه هي المرة الخامسة خلال العام الجاري التي تقترب فيها سفينة صينية من قارب صيد ياباني في المنطقة.
وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توتراً منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في تشرين الثاني 2025، إلى احتمال تدخل بلادها عسكرياً في حال شنّت الصين هجوماً على تايوان.
وردّت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، بفرض قيود تجارية، وتحذير مواطنيها من السفر إلى اليابان.