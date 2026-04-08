كوستاريكا تصنّف “الحرس الثوري” الإيراني منظمة إرهابية

سان خوسيه-سانا

أعلنت حكومة كوستاريكا، حليفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني منظمة إرهابية.

وقال وزير الأمن العام ماريو زامورا: إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضاً الحوثيين في اليمن، يهدف إلى “تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي تمثل تهديداً للأمن الدولي”.

وذكر زامورا في هذا السياق، أنه “بدءاً من الآن، ستعمل قوات الأمن الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا، لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف الكرة الغربي”.

ويأتي هذا الإعلان، عقب إعلان مماثل لحكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف آخر لترامب، الذي صنف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية في الـ31 من آذار.

كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، موافقتهم على تصنيف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران.