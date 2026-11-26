دمشق-سانا
تخطو رياضة الكبادي خطوات متقدمة نحو ترسيخ حضورها في المشهد الرياضي السوري، من خلال تشكيل المنتخبات الوطنية، وإقامة البطولات والدورات التدريبية والتحكيمية، بما يسهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف المحافظات.
والكبادي رياضة جماعية احتكاكية نشأت في الهند، وتجمع بين بعض عناصر المصارعة والمطاردة، ويتنافس فيها فريقان يضم كل منهما سبعة لاعبين، يتناوبون على الهجوم والدفاع، فيما تتألف المباراة من شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة للرجال و15 دقيقة للسيدات.
كما أُدرجت اللعبة ضمن الألعاب الآسيوية عام 1990، لتبدأ بعدها مرحلة أوسع من الانتشار على المستويين القاري والدولي.
وقال رئيس اللجنة العليا لرياضة الكبادي بسام جوهرة في تصريح لـ سانا: إن بدايات ممارسة اللعبة في سوريا تعود إلى عام 2018، عندما تشكّل أول فريق في دمشق، وضم لاعبين من رياضات مختلفة، فيما شهد عام 2022 إقامة أول بطولة ودية منظمة بالتعاون مع السفارة الهندية، بمشاركة فريقين من حمص ودمشق وريفها، وذلك في صالة الياسمين بدمشق.
وأضاف جوهرة أن اللعبة شهدت محاولات متفرقة لتنظيم نشاطات وبطولات خلال السنوات الماضية، قبل انضمامها عام 2025 إلى اتحاد الفنون القتالية، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل المنظم، تمثلت في تشكيل المنتخبات الوطنية والمشاركة في بطولتين دوليتين، إحداهما في الصين، والأخرى ضمن البطولة العربية التي أقيمت في لبنان.
وأوضح أن العمل لم يقتصر على المشاركات الخارجية، بل شمل أيضاً إقامة دورة تدريبية وتحكيمية لإعداد الكوادر، إلى جانب التحضير لدورة آسيوية بمشاركة ثلاثة محاضرين من الاتحادين الآسيوي والعربي، بهدف تأهيل المدربين والحكام، ورفد المحافظات بكوادر قادرة على نشر اللعبة وفق القواعد الآسيوية المعتمدة.
وحددت اللجنة العليا لرياضة الكبادي، التاسع من كانون الأول المقبل، موعداً لانطلاق الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم وبطولة الجمهورية، اللتين تستمر فعالياتهما حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.