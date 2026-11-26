دمشق-سانا

تخطو رياضة الكبادي خطوات متقدمة نحو ترسيخ حضورها في المشهد الرياضي ‏السوري، من خلال تشكيل المنتخبات الوطنية، وإقامة البطولات والدورات التدريبية ‏والتحكيمية، بما يسهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف المحافظات.‏

والكبادي رياضة جماعية احتكاكية نشأت في الهند، وتجمع بين بعض عناصر ‏المصارعة والمطاردة، ويتنافس فيها فريقان يضم كل منهما سبعة لاعبين، يتناوبون ‏على الهجوم والدفاع، فيما تتألف المباراة من شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة للرجال ‏و15 دقيقة للسيدات.‏

كما أُدرجت اللعبة ضمن الألعاب الآسيوية عام 1990، لتبدأ بعدها مرحلة أوسع من ‏الانتشار على المستويين القاري والدولي.‏

وقال رئيس اللجنة العليا لرياضة الكبادي بسام جوهرة في تصريح لـ سانا: إن بدايات ‏ممارسة اللعبة في سوريا تعود إلى عام 2018، عندما تشكّل أول فريق في دمشق، ‏وضم لاعبين من رياضات مختلفة، فيما شهد عام 2022 إقامة أول بطولة ودية ‏منظمة بالتعاون مع السفارة الهندية، بمشاركة فريقين من حمص ودمشق وريفها، وذلك ‏في صالة الياسمين بدمشق.‏

وأضاف جوهرة أن اللعبة شهدت محاولات متفرقة لتنظيم نشاطات وبطولات خلال ‏السنوات الماضية، قبل انضمامها عام 2025 إلى اتحاد الفنون القتالية، لتبدأ مرحلة ‏جديدة من العمل المنظم، تمثلت في تشكيل المنتخبات الوطنية والمشاركة في بطولتين ‏دوليتين، إحداهما في الصين، والأخرى ضمن البطولة العربية التي أقيمت في لبنان.‏

وأوضح أن العمل لم يقتصر على المشاركات الخارجية، بل شمل أيضاً إقامة دورة ‏تدريبية وتحكيمية لإعداد الكوادر، إلى جانب التحضير لدورة آسيوية بمشاركة ثلاثة ‏محاضرين من الاتحادين الآسيوي والعربي، بهدف تأهيل المدربين والحكام، ورفد ‏المحافظات بكوادر قادرة على نشر اللعبة وفق القواعد الآسيوية المعتمدة.‏

وحددت اللجنة العليا لرياضة الكبادي، التاسع من كانون الأول المقبل، موعداً لانطلاق ‏الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم وبطولة الجمهورية، اللتين تستمر فعالياتهما حتى ‏الثاني عشر من الشهر ذاته، في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.‏