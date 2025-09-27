غزة تنزف.. 20 مشفى خارج الخدمة وعشرات الضحايا بقصف الاحتلال المتواصل

القدس المحتلة-سانا

ارتقى عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة اليوم، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط انهيار متسارع للمنظومة الصحية وخروج 20 مستشفى عن الخدمة.

وذكرت وكالة وفا أن حصيلة اليوم بلغت 51 فلسطينيًا، بينهم 27 في مدينة غزة، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعاتٍ مدنيةً في مخيم النصيرات، ونقطة توزيع مساعدات جنوب وادي غزة، ومنطقة نتساريم وسط المدينة، والميناء غربها، وحي الشجاعية شرقها، إضافة إلى مدينتي خان يونس ودير البلح.

مصادرُ طبية أفادت بأن 20 مستشفى توقفت عن العمل قسرًا في محافظتي غزة والشمال، فيما تواجه المستشفيات المتبقية خطر الإغلاق بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية، ما يهدّد حياة آلاف الجرحى والمرضى.

ويواصل الاحتلال منذ 7 تشرين الأول 2023 عدوانه على في قطاع غزة، مستهدفًا الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والإغاثية، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عشرات الآلاف، وفقدان آلاف المدنيين، ونزوح مئات الآلاف، وسط تفاقم المجاعة التي أزهقت أرواح العديد، بينهم أطفال.