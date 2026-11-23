برلين-كوبنهاغن-سانا ‏

شهدت ألمانيا والدنمارك، اليوم الإثنين، موجة من التهديدات بوجود قنابل طالت عدداً ‏كبيراً من المدارس والمؤسسات التعليمية، وسط استنفار أمني وتحقيقات للوقوف على ‏الجهات المسؤولة عن إرسال هذه التهديدات.‏

وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن مئات المدارس في ألمانيا تلقت رسائل تهديد عبر ‏البريد الإلكتروني، حيث تلقى أكثر من 450 مدرسة في ولاية بادن- فورتمبيرغ وحدها ‏هذه الرسائل، بينما امتدت التهديدات إلى ولايات ألمانية أخرى، بينها تورينغن ‏وساكسونيا السفلى وبرلين وشليسفيغ-هولشتاين.‏

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه لا توجد، وفق التقييمات الأولية، مؤشرات على خطر ‏حقيقي ووشيك، فيما ألغت بعض المدارس الدروس وأخلت مبانيها مؤقتاً كإجراء ‏احترازي.‏

وفي الدنمارك، أعلنت شرطة فون تلقي بلاغات عن تهديدات بوجود قنابل في عدد كبير ‏من المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.‏

ووفقاً للشرطة، ارتفع عدد المؤسسات التعليمية التي أبلغت عن تلقي تهديدات في نطاق ‏اختصاص شرطة فون إلى 30 مؤسسة.‏

وأوضحت الشرطة أنها أرسلت دوريات إلى المدارس لتتحقق في كل تهديد على حدة، ‏مؤكدة أن تقييمها الأولي لا يشير إلى وجود أساس حقيقي لهذه التهديدات، وداعية ‏المواطنين إلى التزام الهدوء.‏

وأضافت أن الشرطة في مناطق مختلفة من البلاد تلقت بلاغات مماثلة، بينما لم تعلن حتى ‏الآن حصيلة إجمالية المدارس التي تلقت تهديدات على مستوى الدنمارك.‏

وشهدت عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة موجات متكررة من رسائل التهديد ‏عبر البريد الإلكتروني، استهدفت آلاف المؤسسات التعليمية، إلى جانب مطارات ‏وشركات طيران ومؤسسات إعلامية ومنشآت أخرى.‏