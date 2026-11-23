برلين-كوبنهاغن-سانا
شهدت ألمانيا والدنمارك، اليوم الإثنين، موجة من التهديدات بوجود قنابل طالت عدداً كبيراً من المدارس والمؤسسات التعليمية، وسط استنفار أمني وتحقيقات للوقوف على الجهات المسؤولة عن إرسال هذه التهديدات.
وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن مئات المدارس في ألمانيا تلقت رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، حيث تلقى أكثر من 450 مدرسة في ولاية بادن- فورتمبيرغ وحدها هذه الرسائل، بينما امتدت التهديدات إلى ولايات ألمانية أخرى، بينها تورينغن وساكسونيا السفلى وبرلين وشليسفيغ-هولشتاين.
وأوضحت الشرطة الألمانية أنه لا توجد، وفق التقييمات الأولية، مؤشرات على خطر حقيقي ووشيك، فيما ألغت بعض المدارس الدروس وأخلت مبانيها مؤقتاً كإجراء احترازي.
وفي الدنمارك، أعلنت شرطة فون تلقي بلاغات عن تهديدات بوجود قنابل في عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقاً للشرطة، ارتفع عدد المؤسسات التعليمية التي أبلغت عن تلقي تهديدات في نطاق اختصاص شرطة فون إلى 30 مؤسسة.
وأوضحت الشرطة أنها أرسلت دوريات إلى المدارس لتتحقق في كل تهديد على حدة، مؤكدة أن تقييمها الأولي لا يشير إلى وجود أساس حقيقي لهذه التهديدات، وداعية المواطنين إلى التزام الهدوء.
وأضافت أن الشرطة في مناطق مختلفة من البلاد تلقت بلاغات مماثلة، بينما لم تعلن حتى الآن حصيلة إجمالية المدارس التي تلقت تهديدات على مستوى الدنمارك.
وشهدت عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة موجات متكررة من رسائل التهديد عبر البريد الإلكتروني، استهدفت آلاف المؤسسات التعليمية، إلى جانب مطارات وشركات طيران ومؤسسات إعلامية ومنشآت أخرى.