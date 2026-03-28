السعودية والإمارات تتصديان لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الرياض-سانا

أعلن المُتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن القوات السعودية اعترضت ودمرت 3 مسيّرات إيرانية اليوم السبت.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، أن الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت أن الأصوات التي سمعت اليوم في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وكانت الدفاع الإماراتية أعلنت أمس أنها اعترضت ودمرت 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة إيرانية.

من جهته أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادثتي اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد، والناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.