دمشق-سانا
بينما تتسابق المتاجر في سوريا للإعلان عن حسومات قد تصل إلى 70 بالمئة خلال موسم ”الجمعة البيضاء”، يتعامل المستهلكون مع هذه العروض بحذر متزايد، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة، وحقيقة التخفيضات المقدمة، وما إذا كانت تشكل فرصة فعلية للمواطن أم مجرد وسيلة لتحريك المبيعات وتصريف المخزون.
وتعد “الجمعة البيضاء” النسخة العربية من “الجمعة السوداء” التي تشهدها الأسواق الأمريكية والأوروبية في آخر يوم جمعة من شهر تشرين الثاني، وانتقلت إلى المنطقة العربية عام 2014، مع اعتماد تسمية تتناسب مع خصوصية يوم الجمعة.
وفي سوريا، بدأت الظاهرة تجد طريقها إلى عدد من المتاجر والأسواق، ولا سيما في دمشق وحلب وحمص، لتشمل قطاعات الألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية، فيما لم تعد العروض تقتصر على يوم واحد، بل تمتد أحياناً لأيام أو أسابيع.
تجارب متفاوتة وحذر استهلاكي
تقول منى القادري، وهي ربة منزل: إنها استفادت من تخفيضات حقيقية في بعض المتاجر، في حين وجدت في أخرى حسومات مبالغاً فيها، من دون توضيح السعر السابق للمنتج، ما دفعها إلى مقارنة الأسعار والاستفسار قبل الشراء، في ظل ظروف معيشية لا تسمح بإنفاق المال على عروض غير مجدية.
ويتفق هذا السلوك مع ما يطرحه الخبير الاقتصادي فراس شكور، الذي يرى أن التخفيضات الموسمية قد تشكل فرصة للمستهلك للحصول على بعض احتياجاته بأسعار أقل، ولا سيما المنتجات التي يؤجل شراءها بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بمستوى دخله، شرط أن تكون التخفيضات فعلية وتنعكس انخفاضاً حقيقياً في السعر النهائي.
من جهته، يؤكد التاجر محمد السمان وجود اهتمام ملحوظ بهذه المناسبة من قبل المستهلكين، ولا سيما الذين يتابعون صفحات المتاجر بحثاً عن فرص للشراء بأسعار أقل، مشيراً إلى أن العروض تسهم في زيادة حركة البيع وعدد الزبائن، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، إذ يقدم التاجر أحياناً حسومات على حساب هامش ربحه بهدف تحريك البضائع.
وفي هذا السياق، يوضح شكور أن تصريف المخزون يمثل أحد الأهداف الاقتصادية لهذه الحملات، إذ قد يكون البيع بهامش ربح محدود أفضل من استمرار تجميد رأس المال في المستودعات، فضلاً عن أن زيادة المبيعات توفر سيولة تساعد المنشآت التجارية على الوفاء بالتزاماتها وإعادة تمويل نشاطها، لكنه يشير إلى أن هذا الأثر يبقى مؤقتاً ما لم يترافق مع تحسن الطلب والاستهلاك.
القدرة الشرائية تحدد قرار الشراء
يلفت الموظف الحكومي وائل قاووق إلى أن بعض العروض قد تدفع المستهلك أحياناً إلى شراء منتجات لم يكن يخطط لشرائها، وخصوصاً عندما تبدو السلعة ضرورية وسعرها مناسباً، غير أنه يؤكد أن ارتفاع تكاليف المعيشة جعله أكثر حرصاً على تنظيم نفقاته، بحيث أصبحت الأولوية لتأمين الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة.
ومن منظور تسويقي، يقول خبير التسويق جورج حزوري: إن المستهلك السوري أصبح أكثر حذراً في الإنفاق، ولم يعد الإعلان عن حسم بنسبة 50 أو 70 بالمئة كافياً لإقناعه بالشراء، بل باتت المصداقية وجودة المنتج والسعر النهائي عوامل أكثر تأثيراً في اتخاذ القرار.
فيما تتباين قدرة الأسر على الاستفادة من هذه العروض، تشير المعلمة سميرة النعسان إلى اهتمامها بتخفيضات الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، نظراً إلى ارتفاع تكلفتها في الأيام العادية، موضحة أن بعض المنتجات تبقى مرتفعة الثمن حتى بعد الحسم، لأن انخفاض السعر بنسبة معينة لا يعني بالضرورة أن السلعة أصبحت في متناول الأسرة.
ويعزو حزوري امتداد موسم “الجمعة البيضاء” لأيام أو أسابيع إلى المنافسة بين المتاجر ورغبتها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، إلى جانب انتشار التسويق الإلكتروني، الذي أتاح إطلاق الحملات قبل الموعد واستمرارها بعده، ومنح الزبائن وقتاً أطول لمقارنة الأسعار واتخاذ قرار الشراء.
التاجر بين الحسم والتكاليف
في ما يتعلق بطبيعة العروض، يوضح التاجر حازم مصطفى أن الألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية تحظى عادة باهتمام خلال مواسم التخفيضات، مشيراً إلى أن المتاجر تقدم حسومات على منتجات مختارة، إلى جانب عروض شراء عدة قطع بسعر مخفض أو منح هدايا مع بعض المشتريات.
ويضيف أن حجم التخفيض يرتبط بطبيعة السلعة وتكلفة الحصول عليها والمخزون المتوافر، في ظل الأعباء المرتبطة بالاستيراد والنقل والتخزين والإيجارات والأجور والمصاريف التشغيلية، لذلك يلجأ التاجر أحياناً إلى تقليص هامش ربحه أو الاستفادة من البضائع المخزنة منذ فترة، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الزبائن والحفاظ على استمرارية العمل التجاري.
المصداقية أساس ثقة المستهلك
في ظل تفاوت العروض بين متجر وآخر، يقول المتقاعد خالد المحمد: إن المستهلك لم يعد يثق بالإعلانات بشكل كامل، ولا سيما عند مشاهدة حسومات تصل إلى 50 أو 70 بالمئة دون معرفة السعر السابق للسلعة، مؤكداً أنه يفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر والتأكد من جودة المنتج، إلى جانب الاستفادة من تجارب الآخرين وتقييماتهم.
ويتقاطع ذلك مع ما يشدد عليه حزوري من ضرورة مقارنة السعر الحالي بالسعر السابق، ومراجعة أسعار المنتج لدى أكثر من متجر، وعدم الانجرار وراء عبارات مثل “الكمية محدودة” و”آخر فرصة”، التي قد تدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار شراء متسرع دون التأكد من جدوى العرض.
وفي موازاة ذلك، يلفت حزوري إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك وإنستغرام، أصبحت من أبرز أدوات الترويج التجاري، نظراً إلى انخفاض تكلفتها وسرعة وصولها إلى الجمهور المستهدف، فضلاً عن إتاحتها للمتاجر عرض المنتجات والأسعار والتفاعل المباشر مع الزبائن والرد على استفساراتهم.
محفز موسمي لا حل اقتصادي
على صعيد التحقق من حقيقة التخفيضات، يؤكد شكور أن التمييز بين العروض الحقيقية والوهمية يتطلب مراقبة السعر قبل فترة التخفيضات وخلالها، والتأكد من أن السعر المرجعي لم يُرفع مؤقتاً لإظهار نسبة حسم أكبر، مشدداً على أهمية الشفافية في إعلان الأسعار وتوضيح شروط العروض ومدتها.
وبينما يرى التجار في “الجمعة البيضاء” فرصة لزيادة حركة المبيعات وتأمين السيولة واستقطاب زبائن جدد، ينظر إليها المستهلكون باعتبارها فرصة مشروطة بانخفاض حقيقي في الأسعار وتناسبها مع دخولهم.
أما من الناحية الاقتصادية، فيبقى أثرها محدوداً بوصفها محفزاً موسمياً، إذ يرى شكور أن تنشيط الأسواق بصورة مستدامة لا يتحقق عبر مواسم التخفيضات وحدها، بل يرتبط بتحسن الدخل الحقيقي واستقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.