دمشق-سانا ‏

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بينما تتسابق المتاجر في سوريا للإعلان عن حسومات قد تصل إلى 70 بالمئة خلال موسم ‌‏”الجمعة البيضاء”، يتعامل المستهلكون مع هذه العروض بحذر متزايد، في ظل ارتفاع تكاليف ‏المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة، وحقيقة ‏التخفيضات المقدمة، وما إذا كانت تشكل فرصة فعلية للمواطن أم مجرد وسيلة لتحريك ‏المبيعات وتصريف المخزون. ‏

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وتعد “الجمعة البيضاء” النسخة العربية من “الجمعة السوداء” التي تشهدها الأسواق الأمريكية ‏والأوروبية في آخر يوم جمعة من شهر تشرين الثاني، وانتقلت إلى المنطقة العربية عام ‌‏2014، مع اعتماد تسمية تتناسب مع خصوصية يوم الجمعة. ‏

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وفي سوريا، بدأت الظاهرة تجد طريقها إلى عدد من المتاجر والأسواق، ولا سيما في دمشق ‏وحلب وحمص، لتشمل قطاعات الألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات ‏المنزلية، فيما لم تعد العروض تقتصر على يوم واحد، بل تمتد أحياناً لأيام أو أسابيع. ‏

تجارب متفاوتة وحذر استهلاكي ‏

تقول منى القادري، وهي ربة منزل: إنها استفادت من تخفيضات حقيقية في بعض المتاجر، في ‏حين وجدت في أخرى حسومات مبالغاً فيها، من دون توضيح السعر السابق للمنتج، ما دفعها ‏إلى مقارنة الأسعار والاستفسار قبل الشراء، في ظل ظروف معيشية لا تسمح بإنفاق المال على ‏عروض غير مجدية. ‏

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ويتفق هذا السلوك مع ما يطرحه الخبير الاقتصادي فراس شكور، الذي يرى أن التخفيضات ‏الموسمية قد تشكل فرصة للمستهلك للحصول على بعض احتياجاته بأسعار أقل، ولا سيما ‏المنتجات التي يؤجل شراءها بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بمستوى دخله، شرط أن تكون ‏التخفيضات فعلية وتنعكس انخفاضاً حقيقياً في السعر النهائي. ‏

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من جهته، يؤكد التاجر محمد السمان وجود اهتمام ملحوظ بهذه المناسبة من قبل المستهلكين، ولا ‏سيما الذين يتابعون صفحات المتاجر بحثاً عن فرص للشراء بأسعار أقل، مشيراً إلى أن ‏العروض تسهم في زيادة حركة البيع وعدد الزبائن، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، إذ ‏يقدم التاجر أحياناً حسومات على حساب هامش ربحه بهدف تحريك البضائع. ‏

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وفي هذا السياق، يوضح شكور أن تصريف المخزون يمثل أحد الأهداف الاقتصادية لهذه ‏الحملات، إذ قد يكون البيع بهامش ربح محدود أفضل من استمرار تجميد رأس المال في ‏المستودعات، فضلاً عن أن زيادة المبيعات توفر سيولة تساعد المنشآت التجارية على الوفاء ‏بالتزاماتها وإعادة تمويل نشاطها، لكنه يشير إلى أن هذا الأثر يبقى مؤقتاً ما لم يترافق مع ‏تحسن الطلب والاستهلاك. ‏

القدرة الشرائية تحدد قرار الشراء ‏

يلفت الموظف الحكومي وائل قاووق إلى أن بعض العروض قد تدفع المستهلك أحياناً إلى شراء ‏منتجات لم يكن يخطط لشرائها، وخصوصاً عندما تبدو السلعة ضرورية وسعرها مناسباً، غير ‏أنه يؤكد أن ارتفاع تكاليف المعيشة جعله أكثر حرصاً على تنظيم نفقاته، بحيث أصبحت ‏الأولوية لتأمين الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة. ‏

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ومن منظور تسويقي، يقول خبير التسويق جورج حزوري: إن المستهلك السوري أصبح أكثر ‏حذراً في الإنفاق، ولم يعد الإعلان عن حسم بنسبة 50 أو 70 بالمئة كافياً لإقناعه بالشراء، بل ‏باتت المصداقية وجودة المنتج والسعر النهائي عوامل أكثر تأثيراً في اتخاذ القرار. ‏

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فيما تتباين قدرة الأسر على الاستفادة من هذه العروض، تشير المعلمة سميرة النعسان إلى ‏اهتمامها بتخفيضات الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، نظراً إلى ارتفاع ‏تكلفتها في الأيام العادية، موضحة أن بعض المنتجات تبقى مرتفعة الثمن حتى بعد الحسم، لأن ‏انخفاض السعر بنسبة معينة لا يعني بالضرورة أن السلعة أصبحت في متناول الأسرة. ‏

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ويعزو حزوري امتداد موسم “الجمعة البيضاء” لأيام أو أسابيع إلى المنافسة بين المتاجر ‏ورغبتها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، إلى جانب انتشار التسويق الإلكتروني، ‏الذي أتاح إطلاق الحملات قبل الموعد واستمرارها بعده، ومنح الزبائن وقتاً أطول لمقارنة ‏الأسعار واتخاذ قرار الشراء. ‏

التاجر بين الحسم والتكاليف ‏

في ما يتعلق بطبيعة العروض، يوضح التاجر حازم مصطفى أن الألبسة والأحذية والأجهزة ‏الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية تحظى عادة باهتمام خلال مواسم التخفيضات، مشيراً ‏إلى أن المتاجر تقدم حسومات على منتجات مختارة، إلى جانب عروض شراء عدة قطع بسعر ‏مخفض أو منح هدايا مع بعض المشتريات. ‏

ويضيف أن حجم التخفيض يرتبط بطبيعة السلعة وتكلفة الحصول عليها والمخزون المتوافر، ‏في ظل الأعباء المرتبطة بالاستيراد والنقل والتخزين والإيجارات والأجور والمصاريف ‏التشغيلية، لذلك يلجأ التاجر أحياناً إلى تقليص هامش ربحه أو الاستفادة من البضائع المخزنة ‏منذ فترة، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الزبائن والحفاظ على استمرارية العمل التجاري.‏

المصداقية أساس ثقة المستهلك ‏

في ظل تفاوت العروض بين متجر وآخر، يقول المتقاعد خالد المحمد: إن المستهلك لم يعد يثق ‏بالإعلانات بشكل كامل، ولا سيما عند مشاهدة حسومات تصل إلى 50 أو 70 بالمئة دون ‏معرفة السعر السابق للسلعة، مؤكداً أنه يفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر والتأكد من جودة ‏المنتج، إلى جانب الاستفادة من تجارب الآخرين وتقييماتهم. ‏

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ويتقاطع ذلك مع ما يشدد عليه حزوري من ضرورة مقارنة السعر الحالي بالسعر السابق، ‏ومراجعة أسعار المنتج لدى أكثر من متجر، وعدم الانجرار وراء عبارات مثل “الكمية محدودة” ‏و”آخر فرصة”، التي قد تدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار شراء متسرع دون التأكد من جدوى ‏العرض. ‏

وفي موازاة ذلك، يلفت حزوري إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك ‏وإنستغرام، أصبحت من أبرز أدوات الترويج التجاري، نظراً إلى انخفاض تكلفتها وسرعة ‏وصولها إلى الجمهور المستهدف، فضلاً عن إتاحتها للمتاجر عرض المنتجات والأسعار ‏والتفاعل المباشر مع الزبائن والرد على استفساراتهم. ‏

محفز موسمي لا حل اقتصادي

على صعيد التحقق من حقيقة التخفيضات، يؤكد شكور أن التمييز بين العروض الحقيقية ‏والوهمية يتطلب مراقبة السعر قبل فترة التخفيضات وخلالها، والتأكد من أن السعر المرجعي لم ‏يُرفع مؤقتاً لإظهار نسبة حسم أكبر، مشدداً على أهمية الشفافية في إعلان الأسعار وتوضيح ‏شروط العروض ومدتها. ‏

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وبينما يرى التجار في “الجمعة البيضاء” فرصة لزيادة حركة المبيعات وتأمين السيولة ‏واستقطاب زبائن جدد، ينظر إليها المستهلكون باعتبارها فرصة مشروطة بانخفاض حقيقي في ‏الأسعار وتناسبها مع دخولهم. ‏

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أما من الناحية الاقتصادية، فيبقى أثرها محدوداً بوصفها محفزاً موسمياً، إذ يرى شكور أن ‏تنشيط الأسواق بصورة مستدامة لا يتحقق عبر مواسم التخفيضات وحدها، بل يرتبط بتحسن ‏الدخل الحقيقي واستقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن. ‏