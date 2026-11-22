‏دمشق-سانا‏

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أصدرت هيئة الريادة والابتكار اليوم الأحد النتائج النهائية للبت في ‌‏الاعتراضات المقدمة على نتائج الاختبار التحريري لمسابقة التوظيف التي ‌‏أعلنت عنها الهيئة لشغل وظائف لديها، وذلك بعد دراسة الاعتراضات ‌‏وتدقيقها من قبل اللجان المختصة.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن الاطلاع على النتائج من ‌‏خلال الرابط الإلكتروني الآتي:‏

https://drive.google.com/file/d/13AOeYp9CU3kMLTJmYx7‎fuFErFLeyQQ3n/view‏ ‏

‏وأشارت إلى أن النتائج الصادرة بعد البتّ بالاعتراضات قطعية ونهائية، ‌‏حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد استكمال الإجراءات والاختبارات ‌‏اللاحقة للمقبولين عبر الصفحة الرسمية للهيئة.‏

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وكانت الهيئة فتحت في الـ17 من تشرين الثاني الجاري باب تقديم ‌‏الاعتراضات على نتائج الاختبار التحريري، واستمر استقبال الطلبات حتى ‌‏نهاية يوم الجمعة الـ20 من الشهر ذاته.‏

وسبق أن أعلنت الهيئة في الـ12 من تشرين الثاني الجاري نتائج ‌‏الاختبارات، التي شملت الاختبار التحريري للفئتين الأولى والثانية في السابع ‌‏منه، والاختبار العملي للفئتين الرابعة والخامسة في التاسع منه.‏