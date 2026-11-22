دمشق-سانا
أصدرت هيئة الريادة والابتكار اليوم الأحد النتائج النهائية للبت في الاعتراضات المقدمة على نتائج الاختبار التحريري لمسابقة التوظيف التي أعلنت عنها الهيئة لشغل وظائف لديها، وذلك بعد دراسة الاعتراضات وتدقيقها من قبل اللجان المختصة.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الإلكتروني الآتي:
https://drive.google.com/file/d/13AOeYp9CU3kMLTJmYx7fuFErFLeyQQ3n/view
وأشارت إلى أن النتائج الصادرة بعد البتّ بالاعتراضات قطعية ونهائية، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد استكمال الإجراءات والاختبارات اللاحقة للمقبولين عبر الصفحة الرسمية للهيئة.
وكانت الهيئة فتحت في الـ17 من تشرين الثاني الجاري باب تقديم الاعتراضات على نتائج الاختبار التحريري، واستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الجمعة الـ20 من الشهر ذاته.
وسبق أن أعلنت الهيئة في الـ12 من تشرين الثاني الجاري نتائج الاختبارات، التي شملت الاختبار التحريري للفئتين الأولى والثانية في السابع منه، والاختبار العملي للفئتين الرابعة والخامسة في التاسع منه.