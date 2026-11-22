نيويورك-سانا
تراجعت شحنات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 10.7 ملايين جهاز، وفق أحدث أبحاث شركة أوميديا، وسط ارتفاع تكاليف المكونات، ونقص الأجهزة الاقتصادية، وضعف الطلب في أسواق التجزئة.
ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن الشركة قولها اليوم الأحد: إن التراجع تأثر أيضاً بتباطؤ الطلب الموسمي خلال عطلات الصيف وموسم السفر، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، فضلاً عن حذر قنوات التوزيع في إعادة تكوين مخزوناتها.
وأضافت أن استمرار ارتفاع الأسعار دفع الشركات المصنعة إلى التركيز على إدارة المخزون وتوجيه الدعم بصورة انتقائية، ولا سيما في فئة الهواتف منخفضة السعر.
من جهته، قال المحلل لدى “أوميديا” مانيش برافينكومار: إن سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط أصبحت أكثر تكلفة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المكونات يضغط على ربحية الهواتف الاقتصادية، ويدفع الشركات إلى تقليص الطرازات منخفضة السعر والتركيز على الأجهزة ذات هوامش الربح الأعلى.
وعلى مستوى الشركات المصنعة، رفعت “سامسونغ” حصتها السوقية إلى 45 بالمئة، مقارنة بـ34 بالمئة قبل عام، فيما عادت “شاومي” إلى المركز الثاني، ورفعت “آبل” حصتها إلى 12 بالمئة رغم تراجع شحناتها.
وسجلت “هونر” أول تراجع مزدوج الرقم في شحناتها منذ ثلاث سنوات، بعد فترة من النمو المتواصل.