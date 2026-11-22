‏ ‏نيويورك-سانا‏

‏ ‏

تراجعت شحنات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29 بالمئة على ‏أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 10.7 ملايين جهاز، وفق ‏أحدث أبحاث شركة أوميديا، وسط ارتفاع تكاليف المكونات، ونقص الأجهزة ‏الاقتصادية، وضعف الطلب في أسواق التجزئة.‏

‏ ‏

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن الشركة قولها اليوم الأحد: إن التراجع ‏تأثر أيضاً بتباطؤ الطلب الموسمي خلال عطلات الصيف وموسم السفر، وحالة عدم ‏اليقين الجيوسياسي، فضلاً عن حذر قنوات التوزيع في إعادة تكوين مخزوناتها.‏

وأضافت أن استمرار ارتفاع الأسعار دفع الشركات المصنعة إلى التركيز على إدارة ‏المخزون وتوجيه الدعم بصورة انتقائية، ولا سيما في فئة الهواتف منخفضة السعر.‏

‏ ‏

من جهته، قال المحلل لدى “أوميديا” مانيش برافينكومار: إن سوق الهواتف الذكية في ‏الشرق الأوسط أصبحت أكثر تكلفة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المكونات يضغط ‏على ربحية الهواتف الاقتصادية، ويدفع الشركات إلى تقليص الطرازات منخفضة ‏السعر والتركيز على الأجهزة ذات هوامش الربح الأعلى.‏

‏ ‏

وعلى مستوى الشركات المصنعة، رفعت “سامسونغ” حصتها السوقية إلى 45 بالمئة، ‏مقارنة بـ34 بالمئة قبل عام، فيما عادت “شاومي” إلى المركز الثاني، ورفعت “آبل” ‏حصتها إلى 12 بالمئة رغم تراجع شحناتها.‏

وسجلت “هونر” أول تراجع مزدوج الرقم في شحناتها منذ ثلاث سنوات، بعد فترة من ‏النمو المتواصل.‏