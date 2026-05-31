السلطات الأمريكية تؤكد مقتل 11 شخصاً بعد تسرب كيماوي بمصنع

واشنطن-سانا

أكدت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن إلى 11 قتيلاً، بعد انتشال جثث جميع المفقودين الذين كانوا عالقين في موقع الحادث.

ونقلت رويترز، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 9 مفقودين، بعد أن كان قد أُعلن في وقت سابق عن مقتل شخصين جراء انفجار داخلي وقع في خزان يحتوي على محلول كيميائي يستخدم في تصنيع عجينة الورق بمنشأة تابعة لشركة “نيبون دايناويف للتغليف” في مدينة لونغفيو.

وأوضح المسؤولون، أن عمليات البحث استمرت عدة أيام، وشملت أعمال تفتيش تحت الأنقاض في منطقة مغلقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأشاروا إلى أن الخزان كان يحتوي على نحو 3.4 ملايين لتر من المواد الكيميائية، فيما أظهرت الاختبارات حدوث تلوث في نهر كولومبيا القريب، دون تسجيل آثار سلبية على جودة الهواء أو مياه الشرب في المنطقة.

وكانت السلطات الأمريكية قد رجحت قبل أيام ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 11 شخصاً، ووصفت الواقعة بأنها من أكثر الحوادث الصناعية دموية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، بعد انفجار خزان كيميائي في مصنع الورق بمدينة لونغفيو بولاية واشنطن، والذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص.