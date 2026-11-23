أنقرة-سانا

أظهرت نتائج تحاليل علمية أولية أن عمر عينات خشبية عُثر عليها في موقع دوروبينار شرقي تركيا يعود إلى نحو 4300 عام، في خطوة توفر معطيات جديدة لدراسة تاريخ الموقع وطبيعته الأثرية.

وذكر موقع «Arkeonews» التركي المتخصص بالأخبار الأثرية، اليوم الإثنين، أن فريقاً بحثياً دولياً بقيادة البروفيسور جنكر أتيلا من جامعة سيواس جمهوريت التركية، وبمشاركة نحو 20 باحثاً من خمس دول، أجرى تحاليل لعينات جُمعت من الموقع، وأظهرت النتائج التي توصل إليها مختبر في الولايات المتحدة أن عمر عينتين خشبيتين يتراوح بين عامي 2400 و2200 قبل الميلاد.

وأوضح الباحثون أنهم عثروا خلال أعمال التنقيب على قطع خشبية وأخرى متفحمة، وأرسلوا عينات منها إلى مختبرات في الولايات المتحدة وسويسرا وتركيا لتحديد عمرها باستخدام التحليل العلمي، بينما لا تزال نتائج بعض الفحوص قيد الانتظار لاستكمال عملية التأريخ والتحقق من النتائج الأولية.

ويقع موقع دوروبينار بالقرب من منطقة دوغوبايزيد في محافظة أغري شرقي تركيا، ويتميز بتشكيل جيولوجي يشبه القارب، ما جعله موضع اهتمام منذ عقود.