القاهرة-سانا
أدانت مصر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، مؤكدة أنها تمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت مصر، في بيان نشرته وزارة الخارجية على منصة إكس اليوم الأحد، تضامنها الكامل مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وأكدت رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدِّد أمن دول المنطقة واستقرارها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين إثر الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية أمس السبت.
مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها
القاهرة-سانا