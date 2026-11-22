‏ ‏القاهرة-سانا‏

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أدانت مصر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، وآخرها استهداف منشأة ‏صناعية مدنية، مؤكدة أنها تمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.‏

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وجددت مصر، في بيان نشرته وزارة الخارجية على منصة إكس اليوم الأحد، ‏تضامنها الكامل مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية ‏سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.‏

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وأكدت رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدِّد أمن دول المنطقة واستقرارها.‏

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وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين إثر ‏الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية أمس السبت.‏