حمص-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص القبض على عدد من المتورطين في عملية سرقة كنيسة سيدة السلام في حي بستان الديوان بالمدينة، ومن بينهم حارس الكنيسة، بعد تكثيف الجهود ومباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الفاعلين.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم شعبان، وفق قناة قوى الأمن الداخلي على التلغرام اليوم الأحد، أنّ الفرق الأمنية المختصة تابعت القضية منذ ورود البلاغ، وعملت على تتبع خيوط الجريمة وجمع المعلومات والأدلة، وصولاً إلى إلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة المتورطة، ومن بينهم حارس الكنيسة.
وبيّن شعبان أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة وتحديد أماكن وجود المسروقات والعمل على استعادتها، إضافة إلى تحديد دور كل متورط، فيما تتواصل ملاحقة بقية أفراد المجموعة، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال ملاحقة المتورطين بجرائم السرقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.