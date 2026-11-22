حمص-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص القبض على عدد من المتورطين في عملية سرقة ‏كنيسة سيدة السلام في حي بستان الديوان بالمدينة، ومن بينهم حارس الكنيسة، بعد تكثيف الجهود ومباشرة أعمال ‏البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الفاعلين.‏

وأوضح قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم شعبان، وفق قناة قوى الأمن ‏الداخلي على التلغرام اليوم الأحد، أنّ الفرق الأمنية المختصة تابعت القضية منذ ورود ‏البلاغ، وعملت على تتبع خيوط الجريمة وجمع المعلومات والأدلة، وصولاً إلى إلقاء ‏القبض على عدد من أفراد المجموعة المتورطة، ومن بينهم حارس الكنيسة.‏

وبيّن شعبان أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة ‏وتحديد أماكن وجود المسروقات والعمل على استعادتها، إضافة إلى تحديد دور كل ‏متورط، فيما تتواصل ملاحقة بقية أفراد المجموعة، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم ‏وإحالتهم إلى القضاء المختص.‏

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة ‌‏والخاصة، من خلال ملاحقة المتورطين بجرائم السرقة واتخاذ الإجراءات القانونية ‌‏اللازمة بحقهم.‏