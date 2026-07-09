قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً وتهدم منزلاً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 12 فلسطينياً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت سيرا وخربثا بني حارث غرب رام الله، وصانور وبلدة قباطية في جنين وأحياء عدة في المدينة، وبلدتي الطور وكفر عقب في القدس، واللبن الشرقية وحي كشيكة في نابلس، واعتقلت 12 فلسطينياً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال خلة المية جنوب الخليل وهدمت منزلاً وشرّدت قاطنيه.

وكان أصيب فلسطيني أمس واعتقل آخرون جراء اعتداءات الاحتلال على مناطق في الضفة، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 8 منشآت تجارية جنوب جنين.