دير الزور-سانا

كشفت مديرية الزراعة والثروة الحيوانية في محافظة دير الزور عن حجم الثروة ‏الحيوانية في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه المربين.‏

وقال رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور محمد حيدر في ‏تصريح لـ سانا: إن إحصائيات المديرية لعام 2026 أظهرت وجود مليونين و653 ألفاً ‏و308 رؤوس من الأغنام، و237 ألفاً و333 رأساً من الماعز، و103 آلاف و614 ‏رأساً من الأبقار، و13 ألفاً و116 رأساً من الإبل، إضافة إلى أربعة آلاف و776 ‏رأساً من الخيل و136 رأساً من الجاموس، وألفين و165 خلية نحل.‏

شح المياه يستنزف المربين و21 مركزاً بيطرياً خارج الخدمة

وأوضح حيدر أن الجفاف يؤثر في أعداد القطعان وإنتاجها من اللحوم والحليب، مشيراً ‏إلى أن تأمين المياه يشكل عبئاً اقتصادياً على المربين، إذ تستحوذ تكاليف نقلها ‏بالصهاريج على ما بين 30 و50 بالمئة من نفقاتهم التشغيلية، ولا سيما خلال الصيف.‏

وإلى جانب تكلفة المياه، أشار حيدر إلى أن خروج المراكز البيطرية الـ21 في المحافظة ‏من الخدمة خلال سنوات الحرب يصعّب على دائرة الصحة والإنتاج الحيواني تقديم ‏الخدمات البيطرية، ويحد من قدرتها على توفير الرعاية الصحية اللازمة للقطعان.‏

وتكتسب المراعي الطبيعية أهمية خاصة في دعم الثروة الحيوانية، إذ تشكل البادية ‏المخزون الرئيسي للمادة العلفية في البلاد، وتغطي أكثر من 55 بالمئة من مساحة سوريا، ‏وتبلغ مساحة البادية في دير الزور نحو 3 ملايين هكتار، من أصل نحو 10.2 ملايين ‏هكتار على مستوى البلاد.‏

وبحسب بيانات الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، طال تدهور شديد نحو 75 ‏بالمئة من مساحة البادية خلال العقود الأخيرة، نتيجة الممارسات البشرية الخاطئة ‏والتغيرات المناخية وفترات الجفاف.‏

وكانت وزارة الزراعة السورية أطلقت في 16 شباط الفائت استراتيجيتها الوطنية، ‏لاستعادة دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي والإسهام ‏في رفع الناتج المحلي الإجمالي.‏

وتتركز الاستراتيجية على ستة محاور أساسية، أبرزها التنمية الريفية، وتطوير الإنتاج ‏النباتي وتحسين البذار، وتطوير الثروة والصحة الحيوانية، والاستخدام المستدام للموارد ‏الطبيعية، إلى جانب محاور تتعلق بالإرشاد الزراعي والمكننة الزراعية ونظام المعلومات ‏والإحصاء الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية.‏