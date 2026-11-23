دير الزور-سانا
كشفت مديرية الزراعة والثروة الحيوانية في محافظة دير الزور عن حجم الثروة الحيوانية في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه المربين.
وقال رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور محمد حيدر في تصريح لـ سانا: إن إحصائيات المديرية لعام 2026 أظهرت وجود مليونين و653 ألفاً و308 رؤوس من الأغنام، و237 ألفاً و333 رأساً من الماعز، و103 آلاف و614 رأساً من الأبقار، و13 ألفاً و116 رأساً من الإبل، إضافة إلى أربعة آلاف و776 رأساً من الخيل و136 رأساً من الجاموس، وألفين و165 خلية نحل.
شح المياه يستنزف المربين و21 مركزاً بيطرياً خارج الخدمة
وأوضح حيدر أن الجفاف يؤثر في أعداد القطعان وإنتاجها من اللحوم والحليب، مشيراً إلى أن تأمين المياه يشكل عبئاً اقتصادياً على المربين، إذ تستحوذ تكاليف نقلها بالصهاريج على ما بين 30 و50 بالمئة من نفقاتهم التشغيلية، ولا سيما خلال الصيف.
وإلى جانب تكلفة المياه، أشار حيدر إلى أن خروج المراكز البيطرية الـ21 في المحافظة من الخدمة خلال سنوات الحرب يصعّب على دائرة الصحة والإنتاج الحيواني تقديم الخدمات البيطرية، ويحد من قدرتها على توفير الرعاية الصحية اللازمة للقطعان.
وتكتسب المراعي الطبيعية أهمية خاصة في دعم الثروة الحيوانية، إذ تشكل البادية المخزون الرئيسي للمادة العلفية في البلاد، وتغطي أكثر من 55 بالمئة من مساحة سوريا، وتبلغ مساحة البادية في دير الزور نحو 3 ملايين هكتار، من أصل نحو 10.2 ملايين هكتار على مستوى البلاد.
وبحسب بيانات الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، طال تدهور شديد نحو 75 بالمئة من مساحة البادية خلال العقود الأخيرة، نتيجة الممارسات البشرية الخاطئة والتغيرات المناخية وفترات الجفاف.
وكانت وزارة الزراعة السورية أطلقت في 16 شباط الفائت استراتيجيتها الوطنية، لاستعادة دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وتتركز الاستراتيجية على ستة محاور أساسية، أبرزها التنمية الريفية، وتطوير الإنتاج النباتي وتحسين البذار، وتطوير الثروة والصحة الحيوانية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إلى جانب محاور تتعلق بالإرشاد الزراعي والمكننة الزراعية ونظام المعلومات والإحصاء الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية.