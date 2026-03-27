السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين وتدمير 12 مسيّرة إيرانية بمنطقة الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، عن اعتراض صاروخين باليستيين، وتدمير 12 طائرة إيرانية مسيّرة في منطقة الرياض منذ صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة “إكس”: “تم رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، وجرى اعتراض صاروخين، بينما سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج العربي ومناطق غير مأهولة”.

وفي بيانات أخرى منفصلة، أعلن المتحدث باسم الوزارة عن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيّرة فوق منطقة الرياض، مضيفاً: إنه في إحدى عمليات الاعتراض تم تسجيل سقوط شظايا في محيط أحد المواقع العسكرية دون وقوع إصابات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.