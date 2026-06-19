السعودية تتقدم إلى المركز التاسع عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة

الرياض-سانا
تقدمت السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بعد أن كانت في المرتبة الـ 22 سابقاً.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أحمد بن عبد الله المغامس اليوم الجمعة، تأكيده أن هذا التقدم جاء ثمرة إصلاحات وتحسينات مستمرة شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة، وأسهمت في تعزيز جودة الممارسات المهنية، وتطبيق المعايير الدولية، فضلاً عن ترسيخ دور المهنة في رفع شفافية المعلومات المالية وموثوقيتها.
وأوضح المغامس أن انتقال المملكة من المرتبة الـ 22 إلى المرتبة التاسعة عالمياً يعكس التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية، وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت كذلك في الترتيب العام لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المركز الثالث عشر عالمياً، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
يُذكر أن مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة يعد جزءاً رئيسياً من تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو معيار عالمي يقيس مدى قوة وسلامة اللوائح المحاسبية وشفافية عمليات التدقيق في الدولة، من خلال تقييم مدى التزام الشركات بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمراجعة (ISA)، وقياس جودة الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تقييم حوكمة المهنة وكفاءة الكوادر والأنظمة الرقابية بما يضمن الحياد والمصداقية.