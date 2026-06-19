السعودية تتقدم إلى المركز التاسع عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة

الرياض-سانا‏

تقدمت السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة ‌‏ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (‏IMD‏)، ‌‏بعد أن كانت في المرتبة الـ 22 سابقاً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين ‌‏والمحاسبين، أحمد بن عبد الله المغامس اليوم الجمعة، تأكيده أن هذا التقدم جاء ثمرة إصلاحات ‌‏وتحسينات مستمرة شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة، وأسهمت في تعزيز جودة ‌‏الممارسات المهنية، وتطبيق المعايير الدولية، فضلاً عن ترسيخ دور المهنة في رفع ‌‏شفافية المعلومات المالية وموثوقيتها.

وأوضح المغامس أن انتقال المملكة من المرتبة الـ 22 إلى المرتبة التاسعة عالمياً يعكس ‌‏التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية، وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة ‌‏والمحاسبة في قطاع الأعمال.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت كذلك في الترتيب العام لتقرير الكتاب ‌‏السنوي للتنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المركز الثالث عشر عالمياً، والمرتبة الثالثة ‌‏بين دول مجموعة العشرين.

يُذكر أن مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة يعد جزءاً رئيسياً من تقرير التنافسية ‌‏العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (‏IMD‏)، وهو معيار عالمي يقيس مدى ‌‏قوة وسلامة اللوائح المحاسبية وشفافية عمليات التدقيق في الدولة، من خلال تقييم مدى ‌‏التزام الشركات بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (‏IFRS‏) والمراجعة (‏ISA‏)، ‌‏وقياس جودة الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تقييم حوكمة ‌‏المهنة وكفاءة الكوادر والأنظمة الرقابية بما يضمن الحياد والمصداقية.