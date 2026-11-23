ستوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط بين التعرض المستمر لضوضاء وسائل النقل، ولا سيما السيارات والقطارات، وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ما يسلط الضوء على تأثير العوامل البيئية في الصحة على المدى الطويل.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة «Environmental Health Perspectives» في الـ19 من تشرين الثاني الجاري، حلل فريق من الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد، بيانات أكثر من 142 ألف شخص شملتهم ثماني دراسات، وتابعوا حالتهم الصحية لأكثر من 20 عاماً، سُجلت خلالها 12761 إصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائج أن كل زيادة بمقدار 10 ديسيبل في مستوى ضوضاء السيارات ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 6 بالمئة، بينما ارتبطت الزيادة نفسها في ضوضاء القطارات بارتفاع الخطر بنسبة 4 بالمئة، بينما لم يجد الباحثون أدلة واضحة على وجود ارتباط مماثل بضوضاء الطائرات.

وكان هذا الارتباط أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة، إذ ارتبطت ضوضاء السيارات بارتفاع خطر الإصابة بنسبة 7 بالمئة مع كل زيادة بمقدار 10 ديسيبل، في حين وصلت النسبة إلى 14 بالمئة لدى المشاركين الأكثر تعرضاً لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة (PM2.5).

ويرجح الباحثون أن التعرض المزمن للضوضاء قد يؤثر في صحة الإنسان من خلال التسبب باضطرابات النوم وتنشيط استجابات التوتر في الجسم، الأمر الذي قد ينعكس على التوازن الهرموني وعمليات التمثيل الغذائي.

وأكدت النتائج أهمية الحد من التلوث الضوضائي في المناطق السكنية، مع الإشارة إلى أن الدراسة أظهرت ارتباطاً إحصائياً بين التعرض للضوضاء والسكري، دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

وتعزز هذه النتائج الاهتمام بدراسة تأثير الظروف البيئية المحيطة بالإنسان في صحته، ولا سيما دورها المحتمل في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.